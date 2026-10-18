מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים קלים צפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים קלים צפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים קלים צפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.