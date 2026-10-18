מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים קלים צפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. ביום שלישי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, וברביעי צפויה עלייה קלה במידות החום, שיחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-23, תל אביב 19-26, חיפה 20-24, צפת 14-22, קצרין 18-26, טבריה 19-27, נצרת 19-27, עפולה 18-28, בית שאן 20-30, לוד 19-27, אשדוד 19-27, עין גדי 23-29, באר שבע 17-27, מצפה רמון 16-24, אילת 23-31.