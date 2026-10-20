התחזית: מחר ייתכן גשם, בחמישי כבר חם מהרגיל

היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, אף מחר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות, כשבסוף השבוע כבר יהיה חם מהרגיל