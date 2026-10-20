מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.
ביום חמישי הטמפרטורות יוסיפו לעלות, ובמקביל תחול ירידה בלחות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה. בשישי תימשך מגמת ההתחממות עם עלייה נוספת בטמפרטורות, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ומשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-21, תל אביב 17-25, חיפה 18-24, צפת 13-22, קצרין 15-27, טבריה 17-28, נצרת 17-26, עפולה 15-27, בית שאן 17-28, לוד 18-26, אשדוד 18-25, עין גדי 21-27, באר שבע 15-25, מצפה רמון 15-22, אילת 22-29.