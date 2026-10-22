למרות ההשפעה הצפויה על הנהגים באזור המרכז והשרון, לא יצאה הודעה מיוחדת על כך מרכבת ישראל מאחר שלא מדובר בחסימות הרמטיות של אותם כבישים, אך הן בהחלט יכולות להוביל לעומסי תנועה בהם. לעומת זאת, הודעה רשמית הועברה לרשויות המעורבות ובוצע עדכון ביישומון הניווט Waze.