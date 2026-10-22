בסוף השבוע הקרוב יתקיימו עבודות תשתית נרחבות של חטיבת הפיתוח ברכבת ישראל בכביש איילון (כביש 20) ובכביש 531, שיביאו עמן הסדרי תנועה חדשים ושינויים בנתיבים. כך נודע ל-ynet.
למרות ההשפעה הצפויה על הנהגים באזור המרכז והשרון, לא יצאה הודעה מיוחדת על כך מרכבת ישראל מאחר שלא מדובר בחסימות הרמטיות של אותם כבישים, אך הן בהחלט יכולות להוביל לעומסי תנועה בהם. לעומת זאת, הודעה רשמית הועברה לרשויות המעורבות ובוצע עדכון ביישומון הניווט Waze.
העבודות מבוצעות במסגרת הפרויקט הלאומי להארכת רציפי הרכבת, שנועד להתאים את התחנות לרכבות החדשות שהן ארוכות יותר ולהגדלת קיבולת הנוסעים. לפי הסדרי התנועה שאושרו, העבודות ייערכו במהלך סוף השבוע ללא סגירות הרמטיות של הצירים, אלא באמצעות צמצום נתיבים והסטות תנועה.
בכביש איילון יתקיימו העבודות החל ממחר (שישי) בשעה 20:00 ועד ליום שבת בשעה 08:00 בבוקר. באיילון צפון יורגשו השינויים במקטע שממחלף שבעת הכוכבים ועד המעפילים, וכן במקטע שבין מחלף ההלכה למחלף קק"ל. באיילון דרום יחולו הסדרי תנועה במקטע שבין שבעת הכוכבים למעפילים, בין מחלף ההלכה לקק"ל, וכן בין מחלף מבוא איילון לקוממיות. בכביש 531 יתקיימו עבודות ממושכות יותר, מיום שישי בשעה 20:00 ועד ליום שבת בשעה 16:00 אחה"צ, בשני כיווני הנסיעה (מזרח ומערב) במקטע שבין תחנות הרכבת כפר סבא והוד השרון.
העבודות הצפויות בסופ"ש מצטרפות לעומסי התנועה הכבדים שמהם סובלים הנהגים באזור המרכז בשנה האחרונה באופן תדיר. בשנים אלו מקודמים במקביל כמה מפרויקטי התשתית הגדולים בתולדות המדינה, בהם הקמת המסילה הרביעית באיילון, עבודות חישמול הרכבת, הקמת קווי הרכבת הקלה והכשרת התשתיות לפרויקט המטרו. שילוב הפרויקטים הללו הוביל לקיום עבודות כמעט מדי לילה בעורקי התחבורה המרכזיים.
כתוצאה מכך, עבודות התשתית המרובות זולגות לא פעם אל מעבר לשעות הלילה המאוחרות אל תוך שעות השפל והבוקר המוקדמות, ויוצרות צווארי בקבוק ופקקים כבדים גם במועדים שבהם הכבישים אמורים להיות פנויים לתנועה זורמת. הנהגים בסוף השבוע הקרוב נקראים להיערך לעומסים, להפגין סבלנות ולהסתייע ביישומוני הניווט.