לפי אחד המקרים המתוארים, השוטר הורה לנהגת לעצור בטענה שביצעה עבירת תנועה. הוא אף אמר לה כי מצבו של רכבה עלול להוביל ל"דוח יקר". במהלך הבדיקה, השוטר שאל את הנהגת על אודות מצבה הזוגי, אמר לה שהיא יפה והבהיר שהוא רוצה "לבוא לקראתה" ולשחרר אותה ללא דוח.

לפי אחד המקרים המתוארים, השוטר הורה לנהגת לעצור בטענה שביצעה עבירת תנועה. הוא אף אמר לה כי מצבו של רכבה עלול להוביל ל"דוח יקר". במהלך הבדיקה, השוטר שאל את הנהגת על אודות מצבה הזוגי, אמר לה שהיא יפה והבהיר שהוא רוצה "לבוא לקראתה" ולשחרר אותה ללא דוח.

לפי אחד המקרים המתוארים, השוטר הורה לנהגת לעצור בטענה שביצעה עבירת תנועה. הוא אף אמר לה כי מצבו של רכבה עלול להוביל ל"דוח יקר". במהלך הבדיקה, השוטר שאל את הנהגת על אודות מצבה הזוגי, אמר לה שהיא יפה והבהיר שהוא רוצה "לבוא לקראתה" ולשחרר אותה ללא דוח.