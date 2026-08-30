מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי פיטר שוטר תנועה, שלפי החשד ניסה לפתח קשר רומנטי עם נשים במהלך עבודתו. במכתב הפיטורים מתוארים שלושה מקרים שונים, שבמהלכם השתמש השוטר בסמכותו לרשום דוחות לנהגות שלהן הוא סימן לעצור לבדיקת תנועה. במח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים) מייחסים לשוטר חשדות להטרדה מינית, שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים.
לפי אחד המקרים המתוארים, השוטר הורה לנהגת לעצור בטענה שביצעה עבירת תנועה. הוא אף אמר לה כי מצבו של רכבה עלול להוביל ל"דוח יקר". במהלך הבדיקה, השוטר שאל את הנהגת על אודות מצבה הזוגי, אמר לה שהיא יפה והבהיר שהוא רוצה "לבוא לקראתה" ולשחרר אותה ללא דוח.
במקביל, השוטר ביקש מהנהגת לחשוב כיצד היא יכולה "לבוא לקראתו". הנהגת מסרה לשוטר את מספר הטלפון שלה, אך לפי מכתב הפיטורים השוטר השיב לה כי "זה לא מספיק". עוד נטען כי הוא ביקש להיפגש איתה לבד, ואף אמר לה ביחס לבן זוגה כי "הוא לא צריך לדעת, זה יכול להישאר בינינו". לבסוף השוטר שחרר את הנהגת ללא דוח. בהמשך הרכב נבדק במוסך ונמצא תקין.
במקרה אחר טען השוטר מול נהגת נוספת כי ביצעה עבירה שדורשת קנס ונקודות. לפי החשד, במהלך השיחה שאל השוטר את הנהגת: "מה תיתני לי כדי שאוותר?". כשהנהגת ניסתה להבין אם הוא מבקש כסף, השוטר השיב שלא ואמר: "אם אני אגיד לך שאני רוצה אותך, את רווקה נכון?". גם במקרה זה הנהגת שוחררה מבלי שנרשם לה דוח.
"הבטת בה מבטים בעלי אופי מיני"
בהחלטת המפכ"ל נכתב: "דרשת ממנה לרדת מהרכב כדי לראות את מצב הצמיגים על כך שהבהירה שאינה מבינה בתחום, עמדת מולה בצד הדרך והבטת בה מבטים בעלי אופי מיני. בסיום האירוע לא רשמת לה דוח ואמרת לה שדיברת בצחוק ושלא תיעלב".
המקרה השלישי המתואר במכתב הפיטורים נקשר לנהגת נוספת שלה סימן השוטר לעצור בצד במסגרת פעילותו. השוטר בדק את רכבה, ולפי החשד אף וידא שהיא אינה מקליטה אותו לפני שהמשיך בשיחה עימה, והציג בפניה שורה של השלכות חמורות שעלולות להיגרם לכאורה בשל מצב רכבה.
במשטרה ראו את הצטברות המקרים המיוחסים לשוטר בחומרה. המפכ"ל לוי ציין כי מדובר בשלוש נשים שונות שאין ביניהן קשר, שהתלוננו על דפוס דומה של ניסיון ליצור עימן קשר אישי ואף רומנטי תוך כדי פעולות אכיפה. לוי קבע כי המעשים המיוחסים לשוטר מהווים ניצול של סמכותו כאיש אכיפת חוק לצרכים שאינם ענייניים, ופוגעים באופן מהותי בערכי המשטרה ובאמון הציבור ובשל כך החליט על פיטוריו.