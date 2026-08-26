שיעורי ההתאמה להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי - כ-51% בממוצע: כך עולה מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) הנוגע לעובדי הוראה בתחומי המדעים והמתמטיקה במערכת החינוך. בצל המחסור המורים, שיעורים גבוהים של מורים למתמטיקה ומדעים עסקו בלימוד המקצועות האלו - למרות שלא התאימו לתפקיד, בין אם משום שלא החזיקו בתעודת הוראה או בתואר אקדמי רלוונטי, וכן לא הוכשרו ללמד מדעים ומתמטיקה.
לפי דוח הלמ"ס, במהלך 14 השנים האחרונות שיעורי ההתאמה להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי היו יציבים ועומדים על כ-51% בממוצע - כלומר, מחצית מהמורים אחוזים לימדו את המקצוע לילדים עד גיל 12, בלי שהיו מתאימים לכך. במקביל, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות נרשם מצב חיובי יותר, עם כ-80% וכ-81% התאמה בממוצע.
גם בתחום המדעים רק כ-52% מהמורים נמצאו בעלי התאמה למקצוע בשנת הלימודים האחרונה, בעוד שבחטיבות הביניים התמונה טובה יותר: שיעור ההתאמה עלה לאורך השנים מ-63% ל-79%, אך עדיין כ-21% מהמורים אינם בעלי התאמה.
בנוסף, הבעיה אינה רק שמורים ללא התאמה נכנסים לכיתה, אלא שחלק משמעותי מהם נשארים ומלמדים את המקצוע לאורך זמן. בשתי שנות הלימודים האחרונות, כ-60% מהמורים חסרי ההתאמה לימדו מתמטיקה בבתי הספר יסודיים כבר במשך שלוש שנים ויותר. בחטיבות הביניים המספר עומד על כ-70%, ובחטיבות העליונות - כ-68%.
בתחום המדעים, בבתי הספר היסודיים כ-56% מהמורים חסרי ההתאמה לימדו את המקצוע במשך שלוש שנים ויותר. בחטיבות הביניים המספר עומד על כ-70% בממוצע.
עוד עולה מהדוח כי חל גידול במספר המורים למתמטיקה בעשור האחרון, שגדל בהרבה ממספר התלמידים: בבתי הספר היסודיים חל גידול של 47%, בחטיבות הביניים 28% ובחטיבות העליונות 30% .גם במדעים מספר המורים גדל, אבל לא בכל תחום ובכל שלב באותו קצב, ובחטיבה העליונה בולט במיוחד הפער בין המקצועות: מספר מורי מדעי המחשב גדל ב-37% בעשור, לעומת 6% בלבד בפיזיקה ו-5% בלבד בכימיה, בזמן שמספר התלמידים בחטיבה העליונה גדל ב-18%.
במקביל, שיעורי העזיבה של מורים חדשים במדעים בחינוך היסודי היו 11.3% כעבור שנה, 18.1% כעבור שלוש שנים ו-23.2% כעבור חמש שנים. בחטיבת הביניים היו השיעורים 10.8%, 16.7% ו-20.2%, בהתאמה.
שיעור העזיבה: 1 מכל 5 מורים ביסודי
ב-14 השנים האחרונות שיעור המורים החדשים במדעי המחשב היה כ-6.9% בממוצע, ואילו שיעור המורים העוזבים היה כ-4.3% בממוצע; בפיזיקה היו השיעורים כ-5.7% לעומת כ-4.4%, בהתאמה; בביולוגיה – כ-6.1% לעומת כ-4.5%, בהתאמה; ובכימיה – כ-5.1% לעומת כ-3.9%, בהתאמה. שיעורי העזיבה כעבור חמש שנים של מורים חדשים במדעי המחשב היו 30.6%, בפיזיקה 23.7%, בביולוגיה 26%, ובכימיה 25.5% בממוצע.
שיעורי העזיבה של מורים חדשים במתמטיקה בחינוך היסודי היו 9.4% בממוצע כעבור שנה, 16.2% בממוצע כעבור שלוש שנים ו-19.9% בממוצע כעבור חמש שנים. בחטיבת הביניים 7.5%, 12.6% ו-15.9% בהתאמה. בחטיבה העליונה 8.3%, 15.3% ו-19.0% בהתאמה.
שיעורי העזיבה של מורים חדשים במדעים בחינוך היסודי היו בממוצע 11.3% כעבור שנה, 18.1% כעבור שלוש שנים ו-23.2% כעבור חמש שנים. בחטיבת הביניים היו השיעורים 10.8%, 16.7% ו-20.2% בהתאמה.
שיעורי העזיבה של מורים חדשים במדעי המחשב היו 13.6% בממוצע כעבור שנה, 25% כעבור שלוש שנים ו-30.6% כעבור חמש שנים. בפיזיקה היו השיעורים כ-10.6%, 17.5%, 23.7% בממוצע בהתאמה; בביולוגיה – 11.8%, 20.7%, 26% בממוצע בהתאמה ובכימיה – 11.2%, 21.1%, 25.5% בממוצע בהתאמה.