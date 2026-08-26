שיעורי ההתאמה להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי - כ-51% בממוצע: כך עולה מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) הנוגע לעובדי הוראה בתחומי המדעים והמתמטיקה במערכת החינוך. בצל המחסור המורים, שיעורים גבוהים של מורים למתמטיקה ומדעים עסקו בלימוד המקצועות האלו - למרות שלא התאימו לתפקיד, בין אם משום שלא החזיקו בתעודת הוראה או בתואר אקדמי רלוונטי, וכן לא הוכשרו ללמד מדעים ומתמטיקה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

לפי דוח הלמ"ס, במהלך 14 השנים האחרונות שיעורי ההתאמה להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי היו יציבים ועומדים על כ-51% בממוצע - כלומר, מחצית מהמורים אחוזים לימדו את המקצוע לילדים עד גיל 12, בלי שהיו מתאימים לכך. במקביל, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות נרשם מצב חיובי יותר, עם כ-80% וכ-81% התאמה בממוצע.

גם בתחום המדעים רק כ-52% מהמורים נמצאו בעלי התאמה למקצוע בשנת הלימודים האחרונה, בעוד שבחטיבות הביניים התמונה טובה יותר: שיעור ההתאמה עלה לאורך השנים מ-63% ל-79%, אך עדיין כ-21% מהמורים אינם בעלי התאמה.

בנוסף, הבעיה אינה רק שמורים ללא התאמה נכנסים לכיתה, אלא שחלק משמעותי מהם נשארים ומלמדים את המקצוע לאורך זמן. בשתי שנות הלימודים האחרונות, כ-60% מהמורים חסרי ההתאמה לימדו מתמטיקה בבתי הספר יסודיים כבר במשך שלוש שנים ויותר. בחטיבות הביניים המספר עומד על כ-70%, ובחטיבות העליונות - כ-68%.

בתחום המדעים, בבתי הספר היסודיים כ-56% מהמורים חסרי ההתאמה לימדו את המקצוע במשך שלוש שנים ויותר. בחטיבות הביניים המספר עומד על כ-70% בממוצע.

עוד עולה מהדוח כי חל גידול במספר המורים למתמטיקה בעשור האחרון, שגדל בהרבה ממספר התלמידים: בבתי הספר היסודיים חל גידול של 47%, בחטיבות הביניים 28% ובחטיבות העליונות 30% .גם במדעים מספר המורים גדל, אבל לא בכל תחום ובכל שלב באותו קצב, ובחטיבה העליונה בולט במיוחד הפער בין המקצועות: מספר מורי מדעי המחשב גדל ב-37% בעשור, לעומת 6% בלבד בפיזיקה ו-5% בלבד בכימיה, בזמן שמספר התלמידים בחטיבה העליונה גדל ב-18%.

במקביל, שיעורי העזיבה של מורים חדשים במדעים בחינוך היסודי היו 11.3% כעבור שנה, 18.1% כעבור שלוש שנים ו-23.2% כעבור חמש שנים. בחטיבת הביניים היו השיעורים 10.8%, 16.7% ו-20.2%, בהתאמה.

שיעור העזיבה: 1 מכל 5 מורים ביסודי

ב-14 השנים האחרונות שיעור המורים החדשים במדעי המחשב היה כ-6.9% בממוצע, ואילו שיעור המורים העוזבים היה כ-4.3% בממוצע; בפיזיקה היו השיעורים כ-5.7% לעומת כ-4.4%, בהתאמה; בביולוגיה – כ-6.1% לעומת כ-4.5%, בהתאמה; ובכימיה – כ-5.1% לעומת כ-3.9%, בהתאמה. שיעורי העזיבה כעבור חמש שנים של מורים חדשים במדעי המחשב היו 30.6%, בפיזיקה 23.7%, בביולוגיה 26%, ובכימיה 25.5% בממוצע.

שיעורי העזיבה של מורים חדשים במתמטיקה בחינוך היסודי היו 9.4% בממוצע כעבור שנה, 16.2% בממוצע כעבור שלוש שנים ו-19.9% בממוצע כעבור חמש שנים. בחטיבת הביניים 7.5%, 12.6% ו-15.9% בהתאמה. בחטיבה העליונה 8.3%, 15.3% ו-19.0% בהתאמה.

שיעורי העזיבה של מורים חדשים במדעים בחינוך היסודי היו בממוצע 11.3% כעבור שנה, 18.1% כעבור שלוש שנים ו-23.2% כעבור חמש שנים. בחטיבת הביניים היו השיעורים 10.8%, 16.7% ו-20.2% בהתאמה.