תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, שנחתמו היום (חמישי) עם סיום ספירת כלל הקולות - גם אלו שבנוף הגליל ובעכו - לא הכילו רק את פתקי ההצבעה, אלא שרטוט מדויק של שינוי המאזן הדמוגרפי-פוליטי בצפון. כ-70 שנה אחרי שהוקמה העיר שנועדה לייהד את הרכס במטרה לחזק את הדמוגרפיה היהודית בעמקים, התברר עם ספירת 100% מהקלפיות כי המציאות הדמוגרפית-פוליטית השתנתה לחלוטין. הליכוד איבדה את הבכורה וסיימה במקום השני, כאשר הרשימה המשותפת היא המפלגה שקיבלה את מרבית הקולות בעיר.

קלפי בצפון ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

נוף הגליל (נצרת עילית לשעבר) הפכה בשנים האחרונות לעיר מעורבת, כשגם הניסיון לשנות את שמה ולהרחיק את תדמיתה מנצרת השכנה לא הביא לשינוי הדמוגרפיה בה. לפי נתוני הלמ"ס לסוף שנת 2024, אוכלוסיית העיר מונה 47.3% יהודים, 40.4% ערבים - נוצרים ומוסלמים - ו-12.4% תושבים המוגדרים "אחרים". למרות הנתונים הרשמיים, גורמים בעיר טוענים כי תושבים רבים עברו לנוף הגליל מהיישובים הערביים בסביבה מבלי לשנות את כתובתם. מעבר זה אומנם לא מקנה להם זכות הצבעה בעיר, אבל משפיע על הדמוגרפיה היומיומית שלה.

בבחירות 2022 נרשם בעיר שיעור הצבעה נמוך יחסית של כ-53%, אך השבוע הגיעו לקלפיות בנוף הגליל כ-4,900 מצביעים חדשים, ושיעור ההצבעה זינק לכ-62%. הנתונים חושפים כי השינוי אינו מרוכז בשכונה אחת, בין היתר בשל העובדה כי האוכלוסייה הערבית מפוזרת בכל רחבי העיר. מתוך עשרות הקלפיות שהוצבו, התוצאות מראות כי מאז הבחירות הקודמות נחתכה כמות הקלפיות "היהודיות" (בהן הייתה הצבעה כמעט גורפת למפלגות יהודיות), וכיום רוב הקלפיות מעורבות מבחינת הצבעות.

אך נראה כי המהפך בקלפיות אינו נובע בהכרח משינוי פתאומי באוכלוסייה, אלא דווקא מההתעוררות האלקטורלית בחברה הערבית, שהביאה לכך שהמפלגות הערביות הפכו למנוע הצמיחה המרכזי בקלפי ורשמו זינוק של עשרות אחוזים בכוחן. מנגד, הקול היהודי נותר מפוצל בין שורת מפלגות, מה שהוביל בין היתר גם לאובדן מאות קולות של הליכוד בעיר.

תמונה דומה נחשפת גם כשמצפינים לעכו. לעיר המעורבת שכ-40% מתושביה ערבים נוספו בפועל כ-3,500 מצביעים מאז הבחירות הקודמות. הליכוד דווקא שמר על כוחו המספרי בעכו, אך סך הקולות למפלגות הערביות עלה בכ-35% - מ-6,663 ב-2022 ל-10,213 השבוע. קלפיות שבהן שיעור ההצבעה למפלגות הערביות עמד על אחוז בודד במערכת הבחירות הקודמת, רשמו השבוע זינוק של בין 9% ל-23% הצבעה לרשימה המשותפת ולרע"ם, שהגיעו למקום השני והשלישי אחרי הליכוד.

תיעוד מיום הבחירות: חיכוכים בין ערבים ליהודים בקלפיות בעכו ( צילום: מתוך הרשתות לפי סעיף 27 א' לחוק זכויות היוצרים )





התמורות האלקטורליות מתבטאות כאמור בעלייה בשיעור ההצבעה, אך יש מי שחוששים. לפי סקר חדש, שנערך על-ידי חברת "דיירקט פולס" עבור ארגון "לב בגליל", כמחצית מערביי הצפון תומכים בשינוי עתידי במצב הריבונות בגליל: 27% מהמשיבים על הסקר רואים בקרקעות היישובים היהודיים "אדמות פלסטיניות" וסבורים שאין להקים עליהן יישובים יהודיים חדשים. הסקר הצביע גם על תמיכה רחבה בחברה הערבית במאבק בנשק הלא חוקי, כאשר 76% מהמשיבים סבורים שיש לשתף פעולה עם המשטרה ולדווח על החזקת כלי נשק ללא רישיון.

השילוב בין התחזקות המפלגות הערביות בקלפי להתנגדות להתיישבות יהודית כפי שצוירה בסקר, מעורר דאגה בקרב ההנהגה המקומית. מנחם גנדל, חבר מועצת העיר בנוף הגליל, הפנה אצבע מאשימה לממשלה היוצאת: "נתוני ההצבעה בנוף הגליל, ובכלל הגדילה המשמעותית של הרשימות הערביות שחלק מחבריהם תומכי טרור מובהקים, הם הרבה יותר מקריאת השכמה. זה פעמונים מצלצלים שחייבים להקשיב להם", אמר ל-ynet. הוא הוסיף כי "ממשלת ישראל שתוקם חייבת לשים את ייהוד הגליל כמשימה הלאומית מספר 1. ייהוד הגליל זו משימה לאומית, לא משימה של עירייה או של גרעין".