מור שמלי, אשתו של אלון שמלי שנרצח לנגד עיניה בפיגוע הירי במצרים ב-8 באוקטובר 2023 , הלכה לעולמה בגיל 35 אחרי יותר משלוש שנים של ייסורים. הוריה, אילן ושושי כהן, אמרו כי "אנחנו לא מעכלים, ומבקשים לשמור על פרטיותנו. מאז האסון במצרים והטראומה שעברה, היא הייתה חיה-מתה. בעלה נרצח לידה והיא לא יצאה מזה, הנפש שלה נרצחה שם במצרים והיום היא פשוט נפטרה בטרם עת".

"מור נרצחה יחד עם אלון במצרים, היא המשיכה לחיות אבל לא הייתה מסוגלת לשאת את הכאב והאובדן של בעלה אלון", אמרו ההורים. "לא היה לה רצון לחיות. פשוט חיה-מתה, עד היום שהיא כבר לא איתנו״.

הזעקה של מור שמלי בוועדת הכנסת ( צילום: ערוץ כנסת )





גלריה 3 נרצחו מירי שוטר מצרי. מור ואלון שמלי בטיול במצרים, שהסתיים בפיגוע ( צילום: מתוך האינסטגרם )

בחודש ינואר פרסמה לעוקביה באינסטגרם כי היא תסיים את חייה בהליך התאבדות בסיוע רפואי בשווייץ, מה שהוביל לגל שמועות שגוי שההליך יצא אז אל הפועל והיא נפטרה. בפוסטים שהעלתה בסטורי באותו חדש ינואר הסבירה על ההחלטה הכואבת שקיבלה, ועל התחושות שליוו אותה מאז, יום בלבד אחרי הטבח ביישובי עוטף עזה.

"הכאב בלתי נסבל, לא תאמינו כמה דמעות יכולים לייצר הלב והעיניים", כתבה בינואר. "אני לא חיה ולא לגמרי מתה, מתקיימת כאילו מרחפת מעל החיים. כאן אבל לא כאן. החיים שלי הסתיימו שם במצרים ב-8 באוקטובר 2023 כשרצחו אותנו, הכדור שפגע בלב של אלון ובלב שלי".

מור שמלי ז"ל בפוסט באינסטגרם ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים )

לדבריה אז, "הכאב שלי לא נגמר בירייה, הוא התחיל ממנה ונמשך עוד שנתיים. ניצלתי את הזמן הזה לנסות להשיג צדק מינימלי אבל לא הצלחתי. המדינה שלנו נכשלה בזה. מה שכן אני מקווה הצלחנו במעט, זה שיכירו אותך, לתת לך את הכבוד המגיע לך. נגעת בכל כך הרבה אנשים בחייך, וכעת גם במותך. אתה לא תישכח כי היית ועודך מלאך אמיתי ויש לכולם מה ללמוד ממך. אני מצטערת אם עשינו דברים ראוותניים כשאתה כל הווייתך היא צניעות. אך כל הנצחה וכל מטרה היו עם ערך שקשור בך. תרומה לסביבה, אנשים, ספורט ולב".

היא ביקשה להתנצל בפני סובביה ולהודות לקרוביה, וגם פירטה את הסיבות והמניעים להחלטתה: "סליחה מכולם שהשנתיים האלה אני לא אני, תודה למשפחה המושלמת שלי ושל אלון שתמיד הייתם לצידי ותמכתם ואהבתם גם כשהדפתי. זכיתי בהורים הכי מדהימים שיש. כל הישג שלי הוא בזכותכם. תודה אחיות אהובות שלי שקד ואגם, תודה למשפחה של אלון שתמיד גרמו לי להרגיש שאני בת ואחות, תודה שהבאתם את אלון לעולם והפכתם אותו למי שהוא, בזכותכם זכיתי בבעל, בחבר, הכי טוב שאפשר לחלום עליו.

"סליחה שאני פוגעת בכולם, שהסבל עובר אליכם, אין מילה שתביע את הסליחה שלי. הלוואי שתצליחו להבין ולסלוח. מאחלת לכם שכל יום בחיים שלכם יהיה כמו החיים של אלון ושלי יחד (מלאי אהבה ואושר). סליחה מכל שאר המשפחה, מהחברות, סליחה שאי אפשר להיפרד כמו שצריך. תודה על מי שהייתם עבורי. בבקשה נסו לזכור אותי כמו שהייתי לפני היום הנורא. ואל תשמרו כעס בלב. עכשיו אני לא סובלת. עכשיו אני שמחה, שלמה".

"I did it my way": אחד מהסטורי שפרסמה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים )

( צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים )

"תודה על 32 שנים מדהימות (34-2) שבהן הספקתי להגשים את כל החלומות שלי. הספקתי הכל". היא סיכמה בציטוט משירו של פרנק סינטרה: "I did it my way".

בפוסטים שפרסמה מור ברשת, שבהם שידרה את הכאב והעצב שלא עזבו אותה, כתבה את גילה "34-2", כשהיא מחסירה את השנתיים ושלושה חודשים שחלפו מאז נרצח אהובה אלון, שאיתו טיילה במדינות רבות בעולם. מאז הרצח מור סבלה מייסורי נפש, כאב גדול ומצוקה נפשית.

אלון, שהיה מאמן קבוצת נערים א' בהפועל תל אביב ומורה לספורט, נרצח במהלך טיול מאורגן באלכסנדריה לצד אמנון בצלאל, חגי אפרת ומדריך תיירים מצרי. המחבל הרוצח היה שוטר מצרי שירה מנשקו האישי וטרם הועמד לדין. הפיגוע אירע יום בלבד אחרי טבח 7 באוקטובר, ובזמן שהקבוצה הייתה ליד עמוד פומפיוס, עמוד ניצחון רומי שנחשב לאחד מאתרי התיירות המפורסמים באלכסנדריה, העיר השנייה בגודלה במצרים.

חגי אפרת (מימין) ואמנון בצלאל, שנרצחו בפיגוע במצרים לצד אלון

דוד של מור, נחום ישראלי, כתב היום: "כבר שלוש שנים שאת אינך. אינך שקטה, אינך נוכחת, אינך עצמך. עכשיו - שקט לך. מתת כבר אז לפני שלוש שנים! כשהכדור ההוא פילח את לבו של אלון אהובך, הוא פילח גם את שלך. אבל עכשיו שקט לך. גם בלב של כולנו נפער סדק ענק לפני שלוש שנים וכעת הוא גדל, התרחב והתעצם. אבל לפחות עכשיו שקט לך. אנחנו נותרנו כאן כדי ללקק את הפצעים, לאחות את השברים, לשמור על החיים. והלוואי ולפחות עכשיו שקט לך. תני לנו סימן, שנדע, עכשיו שקט לך? מור שמלי, אחיינתי האהובה".

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מסר כי "חייה של מור התהפכו בין רגע ב-8.10.23, בעת שטיילה במצרים יחד עם בעלה, אלון ז״ל, אשר היה מאמן במחלקת הנוער של המועדון - ונרצח בפיגוע נתעב. מאז, בכל יום שישי בצהריים מור ובני המשפחה צפו מהטריבונה במתחם חודורוב בקבוצת הנוער של הפועל שווים, הקרויה על שמו של אלון ונתמכת ע״י משפחת שמלי, כאשר בני הנוער עלו בכל משחק ואימון עם החולצה האדומה הנושאת את דיוקנו של אלון".