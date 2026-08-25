דובר צה"ל התייחס באופן רשמי לסיור המאובטח בכפר הפלסטיני מאדמא שבו ח"כ צבי סוכות תועד מתנץ אנדרטה. "בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא", מסר דובר צה"ל. עוד צוין כי "בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנ"ל הוצאו מתוך הכפר. כוחות צה"ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה"ל רואה את ההתנהלות ואי התיאום על-ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות".