הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום נגד נטליה קסילבסקי (37), מנהלת מעון "לוצ'יק" באריאל, ונגד שתי המטפלות דרינה חלופה (37) ואנה פגלסקי (40), בגין יותר מ-400 אירועים של התעללות ותקיפה כלפי 17 תינוקות ופעוטות בגילי חצי שנה עד שלוש. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור אותן עד תום ההליכים. האישום המחריד מתאר אלימות והתעללות מתמשכת: הנאשמות ניצלו את פערי הכוחות ואת התלות המוחלטת של הפעוטות בהן, ובהזדמנויות רבות ושונות, תקפו אותם, התעללו בהם וגרמו להם לכאב פיזי ונפשי. מיוחסות להן עבירות של התעללות בקטין או בחסר ישע בידי אחראי, תקיפת חסר ישע בידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ותקיפה בנסיבות מחמירות. באישום מתואר כי הן הנהיגו "שיטת ענישה של חניקות וקשירות".