מפלגת הירוקים הבריטית אישרה הצעה נפיצה שלפיה הציונות היא סוג של גזענות, ושמניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל. הירוקים היא מפלגת שמאל רדיקלי שרשמה בשנים האחרונות התחזקות משמעותית בדעת הקהל בבריטניה ומוכרת בעמדותיה האנטי-ישראליות הקיצוניות. ההצעה שאושרה בוועידת המפלגה בברייטון קובעת כי הציונות היא סוג של גזענות משום שפירושה הוא תמיכה ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית", ובתקשורת הבריטית ציינו כי אישור ההצעה הופך את הירוקים – בהתחשב למעמדה כיום כאחת המפלגות הגדולות בבריטניה – למפלגת המיינסטרים היחידה באירופה שמגדירה עצמה בגלוי כאנטי-ציונית.