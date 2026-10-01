סטיבן וקרול מוס, בני זוג יהודים מסידני שבאוסטרליה, היו על מטוס "פליי דובאי" שנקלע לפי החשד לניסיון פיגוע טרור . כך דיווחה שגרירות ישראל בקנברה.

סם, אביו של סטיבן, היה שורד מחנה ההשמדה אושוויץ. האב היה שותף להקמת רשת הבגדים האוסטרלית Katies שנוסדה ב-1956. סטיבן וקרול מוס ירשו את רשת האופנה שבינתיים סגרה את פעילותה. השניים היו בעבר הבעלים של הבית היקר ביותר באוסטרליה. האחוזה הסקוטית שלהם במזרח סידני נמכרה ב-2022 תמורת 130 מיליון דולר.

סטיבן וקרול מוס ( צילום: לפי סעיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )

לפי דיווחים בכלי התקשורת באוסטרליה, בני הזוג מכרו בית נוסף שלהם בפרבר היוקרה פוינט פייפר בסידני. הבית "אחוזת אדג'ווטר" נרכש ב-1985 תמורת חמישה מיליון דולר, וב-2020 נמכר תמורת 95 מיליון דולר. בני הזוג מוס תוארו בעבר כ"עמודי תווך" של הקהילה היהודית בסידני.

השניים זכו להוקרה על תרומתם לבתי הספר היהודיים בסידני ולאוניברסיטת תל אביב. שורד השואה סם מוס קיבל ב-1990 תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת תל אביב. הוא נפטר ב-2016 בגיל 90.

הישראלים שחולצו מטיסת פליי דובאי נוחתים בנתב"ג ויוצאים מהטרמינל ( צילום: מיקי שמידט, מאיר תורג'מן )





יום אחרי ההשתלטות הדרמטית על טייס המשנה העומאני שנחשד בניסיון הפלת המטוס, המשיכו ארבעת הנועזים לשחזר את רגעי האימה. ד"ר שוטה מוסייב, רופא השיניים שטיפל בקברניט ההודי, סיפר: "אשתי ניסתה בהתחלה לעצור אותי, אבל ראיתי שיש שם גיבורים והצטרפתי אליהם". יניב חיון, השרברב שייצב את המטוס, התייחס לאזכור שקיבל מטראמפ: "בחלומות שלי לא חשבתי שהוא ידבר עליי".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הישראלים שגילו גבורה יוצאת דופן בטיסת "פליי דובאי" והודיע להם כי בכוונתו להמליץ להעניק לארבעתם את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי שנלחם בטייס המשנה ופתח את הדלת של תא הטייס.

הנשיא אמר לישראלים: "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל. בכוונתי להביא את סיפור גבורתכם בפני הוועדה המייעצת לאות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ולהמליץ לה להעניק לכם את האות".