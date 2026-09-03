הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד בלאל סקא (32), שוהה בלתי חוקי משכם, בגין מעשה מגונה בצעירה בביתה ביפו בזמן שישנה במיטתה, כשבני משפחתה שהו בסלון הדירה. כמו כן, הוא נאשם בכניסה לישראל בניגוד לחוק. לפי האישום, סקא עבד כחשמלאי, ולפני כשבועיים הגיע לביתה של הצעירה, נכנס לחדר השינה שלה בתואנה שעליו לבדוק את שקעי החשמל בחדר, ובעודה ישנה במיטתה ביצע בה מעשה מגונה. הצעירה התעוררה ממעשיו והחלה לזעוק. כתב האישום מייחס לסקא עבירות של מעשה מגונה תוך ניצול מצב המונע מתן הסכמה וכניסה לישראל בניגוד לחוק.