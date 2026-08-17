נשיא ארצות הברית

דונלד טראמפ

הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי החליט "לצמצם משמעותית" את השתתפות ארה"ב בתרגיל הצבאי הגדול המשותף שהיא עורכת עם דרום קוריאה מדי שנה, שעות לפני פתיחתו. בהודעתו ציין הנשיא טראמפ באופן מיוחד את "מערכת היחסים הטובה מאוד" שלו עם שליט צפון קוריאה

קים ג'ונג און