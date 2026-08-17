נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי החליט "לצמצם משמעותית" את השתתפות ארה"ב בתרגיל הצבאי הגדול המשותף שהיא עורכת עם דרום קוריאה מדי שנה, שעות לפני פתיחתו. בהודעתו ציין הנשיא טראמפ באופן מיוחד את "מערכת היחסים הטובה מאוד" שלו עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, והאשים את סיאול כי לא התגייסה לעזרתה של וושינגטון כשזו נקלעה למשבר הצבאי מול איראן.
התרגיל המשותף של דרום קוריאה וארה"ב שנפתח הבוקר, ושמכונה "Ulchi Freedom Shield", אמור להימשך 11 יום, ובמקור תוכננו להשתתף בו 18 אלף חיילים דרום קוריאנים, ולצדם אנשי צוות מתוך כוח המצב האמריקני המוצב במדינה, המונה 28,500 חיילים. התרגיל נערך בכל שנה בקיץ, והוא נועד לחזק את יכולתם של הכוחות המזוינים של דרום קוריאה ובעלי בריתם האמריקנים להתגונן מפני צפון קוריאה, שחמושה בנשק גרעיני והגבירה לאחרונה את ניסויי הטילים שלה.
בתכנון התרגיל שנועד לשנה זו הובאו בחשבון הניסיון שצברו הכוחות הצפון קוריאניים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לשם נשלחו עשרות אלפי חיילים מפיונגיאנג כדי לסייע לצבאו של ולדימיר פוטין. בכירים צבאיים אמריקנים מעריכים כי ראשי הצבא הצפון קוריאני הפיקו לקחים מהלחימה בחזית האוקראינית, וכי יכולותיה של פיונגיאנג השתנו בהתאם, במיוחד בכל הנוגע לשימוש בכטב"מים, במתקפות סייבר ובשיבושי GPS.
הודעתו של טראמפ הלילה על צמצום חלקה של ארה"ב בתרגיל המשותף, הודעה שפורסמה בפלטפורמה שלו Truth Social, מצטרפת לשורה ארוכה של עלבונות שהפנה נשיא ארה"ב כלפי בעלות בריתה המסורתיות של אמריקה מאז שובו לבית הלבן ב-2025. בעוד טראמפ קרא שוב ושוב לדרום קוריאה לשאת בנטל גדול יותר של עלויות הביטחון, גורם רשמי בארה"ב דווקא כינה השנה את סיאול "בעלת ברית למופת" והציג אותה כמי שמפגינה מחויבות מרשימה להגדלת הוצאות הביטחון בהתאם לאסטרטגיה האזורית של ארה"ב.
צפון קוריאה מאיימת ושיגרה טיל לים
בפוסט הלילה תקף טראמפ את התרגילים וכינה אותם "יקרים", וטען כי הם "מעבירים מסר עוין ובלתי הולם לחלוטין" כלפי צפון קוריאה – אומה שלדבריו "מאז שדונלד טראמפ הפך לנשיא, אינה מאיימת אלא נוהגת בכבוד". הניסוח בגוף שלישי הוא של טראמפ עצמו.
צפון קוריאה רואה באופן מסורתי בתרגיל המשותף של וושינגטון וסיאול הכנות לפלישה אליה, ובימים האחרונים היא גינתה אותו והזהירה מפני פעולות תגמול אפשריות וצעדי "הרתעה" מוגברים. כצעד ראשון היא כבר שיגרה ביום רביעי האחרון טיל בליסטי לעבר ים יפן.
בפוסט שלו ב-Truth Social הזכיר כאמור טראמפ גם את סירובה של סיאול להשתתף בפעולות צבאיות של ארה"ב נגד איראן, והשתמש בכך להצדקת צמצומה של המעורבות האמריקנית בתרגיל. "אף שזה מעט לא קשור (?), שאלתי לאחרונה את נשיא דרום קוריאה אם הם יצטרפו אלינו לפירוז הרפובליקה האיסלאמית של איראן מנשק גרעיני, והם אמרו 'לא, תודה!'", כתב נשיא ארה"ב.
הבוקר, לאחר הודעתו הלילית של טראמפ, מסרה לשכת הנשיאות של דרום קוריאה, "הבית הכחול", כי היא בוחנת את הפוסט שלו וכי היא "מקווה שמערכת היחסים הידידותית בין מנהיגי ארה"ב וצפון קוריאה תוביל לדיאלוג משמעותי בין שתי הקוריאות, ותוביל לשיחות שמטרתן לקדם שלום ויציבות בחצי האי הקוריאני". עוד נמסר כי בעלות הברית ימשיכו לקיים תיאום הדוק זו עם זו בנוגע למערך ההגנה המשולב ולתרגילים הצבאיים.
בתגובה לטענתו של טראמפ כי הנשיא לי ג'ה-מיונג סירב להצטרף למאמצי ארה"ב לפירוז איראן מנשק גרעיני נמסר מלשכת הנשיאות בסיאול כי דרום קוריאה דנה בדרכים אפשריות לסייע מבחינה צבאית, תוך בחינת מוכנות ההגנה שלה בחצי האי הקוריאני וההליכים המשפטיים המקומיים.
כש"איש הטילים הקטן" ו"הישיש המעורער" התאהבו
לא ברור כיצד יצומצמו כעת התרגילים, אך בשנים האחרונות הם עברו מאימונים באש חיה לתרחישי תקיפות טילים ומתקפות סייבר באמצעות סימולציות מחשב. ויקטור צ'ה, ראש תוכנית קוריאה במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) בוושינגטון, אמר הבוקר כי ייתכן שבאמצעות צמצום התרגיל מבקש טראמפ להשיג השפעה רבה יותר על צפון קוריאה גם על רקע מעורבותה העמוקה של פיונגיאנג בלחימה לצד רוסיה באוקראינה. לדבריו, ייתכן שטראמפ מעוניין לרתום את קים כדי לפגוע בקשרים בין מוסקבה לצפון קוריאה, שהתהדקו מאוד בשנים האחרונות.
ג'ני טאון, ראש תוכנית 38 North במכון המחקר Stimson Center, אמרה כי להערכתה ההחלטה של טראמפ עשויה להיות חלק ממאמץ רחב יותר ליצירת הזדמנות דיפלומטית מול פיונגיאנג, כפי שטראמפ רצה בעקביות מאז שובו לתפקיד, "אף שהאופי האקראי של המהלך הזה אינו צפוי להרשים במיוחד את פיונגיאנג".
טראמפ, נזכיר, נהג בראשית כהונתו הראשונה כנשיא ללעוג לשליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, ובין השאר כינה אותו בעקביות "איש הטילים הקטן" ואיים על פיונגיאנג ב"אש וזעם". קים מצדו התרברב אז כי "יאלף באש את הישיש האמריקני המעורער בנפשו". בהמשך, בצעד מפתיע, לפני שהדברים יתלקחו לכדי עימות צבאי, החליטו טראמפ וקים לקיים פגישה היסטורית ביניהם בסינגפור, ולאחר מכן נועדו פנים אל פנים עוד פעמיים. בעקבות הפגישות וחלופת מכתבים ביניהם אף הכריז טראמפ: "התאהבנו". עם זאת המאמצים הללו לא הובילו לשינויים בכל הקשור לנחישותה של צפון קוריאה לאחוז בנשק גרעיני ולקדם את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה.
ההודעה של טראמפ הלילה באה אחרי שיממה לפני כן שיתף טראמפ ב-Truth Social תמונה שלו לצד קים ג'ונג און במהלך פגישתם ההיסטורית ב-2019, בימי כהונתו הראשונה כנשיא. "למרות מראית העין הלא ידידותית בתמונה הספציפית הזו, יש רבות שבהן אנחנו מחייכים", ציין בכיתוב הפוסט, והוסיף: "קים ג'ונג און ואני מסתדרים טוב מאוד!".
נשיא דרום קוריאה לי ג'ה-מיונג הצהיר ביוני, במהלך הפוגה בסכסוך בין ארה"ב לאיראן, כי טראמפ מעוניין כעת להתמקד בפתרון הסוגיה הצפון קוריאנית. לי, הנתפס כבעל גישה יונית כלפי צפון קוריאה, התרחק מהקו הנוקשה של קודמו בתפקיד מאז כניסתו לתפקיד ביוני 2025, והציע לפיונגיאנג שיחות ללא תנאים מוקדמים. עם זאת, השלטונות בצפון קוריאה התעלמו עד כה מפניות חוזרות ונשנות אלו.