סרטון דרמטי שנפוץ בשעות האחרונות ברחבי העולם מתעד את הרגע הנורא שבו כומר קתולי נהרג מצלב גדול שקרס עליו בעת שניהל מיסה באקוודור. המיסה שודרה באותה העת בשידור חי, כך שהצופים ההמומים בבית חזו ברגע מותו של הכומר, האב פטריסיו אלפרדו סנצ'ס מולינרי, ובהמשך נחשפו גם אחרים לשניות האחרונות בחייו, בקטע שנגזר מהסרטון.

סרטון דרמטי שנפוץ בשעות האחרונות ברחבי העולם מתעד את הרגע הנורא שבו כומר קתולי נהרג מצלב גדול שקרס עליו בעת שניהל מיסה באקוודור. המיסה שודרה באותה העת בשידור חי, כך שהצופים ההמומים בבית חזו ברגע מותו של הכומר, האב פטריסיו אלפרדו סנצ'ס מולינרי, ובהמשך נחשפו גם אחרים לשניות האחרונות בחייו, בקטע שנגזר מהסרטון.

סרטון דרמטי שנפוץ בשעות האחרונות ברחבי העולם מתעד את הרגע הנורא שבו כומר קתולי נהרג מצלב גדול שקרס עליו בעת שניהל מיסה באקוודור. המיסה שודרה באותה העת בשידור חי, כך שהצופים ההמומים בבית חזו ברגע מותו של הכומר, האב פטריסיו אלפרדו סנצ'ס מולינרי, ובהמשך נחשפו גם אחרים לשניות האחרונות בחייו, בקטע שנגזר מהסרטון.

האירוע הטראגי התרחש אתמול בכנסייה בעיר האקוודורית גואיאקיל: בסרטון נראה הכומר מדבר אל קהל מאמיניו כשצלב עץ ענקי ניצב מאחוריו, ואז לפתע הצלב ניתק ממקומו, נופל קדימה, פוגע בראשו של סנצ'ס מולינרי – ומוחץ אותו אל הדוכן. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות אפשר היה לשמוע את אחת המתפללות זועקת בייאוש לאחר קריסת הצלב: "אבינו, אבינו... תזמינו אמבולנס!".

האירוע הטראגי התרחש אתמול בכנסייה בעיר האקוודורית גואיאקיל: בסרטון נראה הכומר מדבר אל קהל מאמיניו כשצלב עץ ענקי ניצב מאחוריו, ואז לפתע הצלב ניתק ממקומו, נופל קדימה, פוגע בראשו של סנצ'ס מולינרי – ומוחץ אותו אל הדוכן. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות אפשר היה לשמוע את אחת המתפללות זועקת בייאוש לאחר קריסת הצלב: "אבינו, אבינו... תזמינו אמבולנס!".

האירוע הטראגי התרחש אתמול בכנסייה בעיר האקוודורית גואיאקיל: בסרטון נראה הכומר מדבר אל קהל מאמיניו כשצלב עץ ענקי ניצב מאחוריו, ואז לפתע הצלב ניתק ממקומו, נופל קדימה, פוגע בראשו של סנצ'ס מולינרי – ומוחץ אותו אל הדוכן. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות אפשר היה לשמוע את אחת המתפללות זועקת בייאוש לאחר קריסת הצלב: "אבינו, אבינו... תזמינו אמבולנס!".