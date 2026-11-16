שלושה ישראלים נפצעו הלילה (שלישי) באורח קל באירוע החשוד כפיגוע משולב בשכונת התמרים, התנחלות חדשה הסמוכה ליריחו. לפי הפרטים הראשוניים, רכב התנגש במכוון ברכב ישראלי שבו נסעו השלושה, ולאחר ההתנגשות כמה פלסטינים תקפו את יושבי הרכב שנפגע באמצעות גרזנים, אלות ואבנים. כוחות הביטחון שהוזעקו לזירה הגיבו בירי, וכתוצאה מכך נהרגו פלסטיני ופלסטינית.

שלושה ישראלים נפצעו הלילה (שלישי) באורח קל באירוע החשוד כפיגוע משולב בשכונת התמרים, התנחלות חדשה הסמוכה ליריחו. לפי הפרטים הראשוניים, רכב התנגש במכוון ברכב ישראלי שבו נסעו השלושה, ולאחר ההתנגשות כמה פלסטינים תקפו את יושבי הרכב שנפגע באמצעות גרזנים, אלות ואבנים. כוחות הביטחון שהוזעקו לזירה הגיבו בירי, וכתוצאה מכך נהרגו פלסטיני ופלסטינית.

שלושה ישראלים נפצעו הלילה (שלישי) באורח קל באירוע החשוד כפיגוע משולב בשכונת התמרים, התנחלות חדשה הסמוכה ליריחו. לפי הפרטים הראשוניים, רכב התנגש במכוון ברכב ישראלי שבו נסעו השלושה, ולאחר ההתנגשות כמה פלסטינים תקפו את יושבי הרכב שנפגע באמצעות גרזנים, אלות ואבנים. כוחות הביטחון שהוזעקו לזירה הגיבו בירי, וכתוצאה מכך נהרגו פלסטיני ופלסטינית.