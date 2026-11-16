שלושה ישראלים נפצעו הלילה (שלישי) באורח קל באירוע החשוד כפיגוע משולב בשכונת התמרים, התנחלות חדשה הסמוכה ליריחו. לפי הפרטים הראשוניים, רכב התנגש במכוון ברכב ישראלי שבו נסעו השלושה, ולאחר ההתנגשות כמה פלסטינים תקפו את יושבי הרכב שנפגע באמצעות גרזנים, אלות ואבנים. כוחות הביטחון שהוזעקו לזירה הגיבו בירי, וכתוצאה מכך נהרגו פלסטיני ופלסטינית.
האירוע התרחש בשכונת התמרים, שבה שמונה בתים שנרכשו על ידי תנועת נחלה, באזור יריחו. לפי הודעת מועצת בנימין, המחבלים התנגשו בפראות ברכב הישראלי, ולאחר מכן הותקפו יושביו. כוחות צה"ל שהוזעקו למקום הטילו חסימות במרחב ופועלים לבירור נסיבות האירוע.
ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מסר: "מחבלים ניסו הלילה לרצוח ישראלים ובזכות פעולה מהירה של כוחות הביטחון ניסיונם נכשל. אני מאחל החלמה מהירה לפצועים ומחזק את כוחות הביטחון שמגינים על המתיישבים".
מדובר צה"ל נמסר בתחילה: "התקבל דיווח על ניסיון פיגוע במרחב יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה והטילו חסימות במרחב".
אתמול בערב נפצעו שני בני אדם בניסיון דריסה ליד מאחז אנטון הסמוך לצומת תפוח בשומרון. החשוד נמלט. כוחות צה"ל הוזעקו למקום, ולאחר מכן הוטל כתר על הכפר הסמוך יאסוף. כשעתיים לאחר המקרה הודיעו בצה"ל כי אין מדובר בפיגוע אלא ב"בחיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים באזור יאסוף".