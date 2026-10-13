אלוף (במיל') גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), התארח הבוקר (שלישי) בוועידת "האנשים של המדינה", ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות". איילנד דיבר על הטעות של מדינת ישראל מ-2007 שהובילה ל-7 באוקטובר וההבדלים בין אזורי החיץ ברצועת עזה ולבנון לבין סוריה.

האנשים של המדינה 2026 ראיון עם אלוף (במיל') גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





"השגיאה הגדולה לעולם מתחילה בתיאור שגוי של המציאות", אמר איילנד בהתייחס למצב ברצועת עזה. "מדינת ישראל מאז 2007, דרך 7 באוקטובר ה-7.10 ועד היום, ממשיכה לשגות בכך שהיא מתארת את המציאות בעזה. התיאור הוא שיש שם שני מיליון אנשים מסכנים, יום אחד הגיע ארגון טרור נורא ואיום שנקרא חמאס, השתלט בכוח על הרצועה ולכן נכון שאנחנו נילחם נגד החמאס, אבל אין לנו שום דבר נגד שני מיליון האנשים המסכנים שנקלעו למצב הזה.

"אין קשר בין התיאור הנאיבי הזה לבין המציאות", המשיך. "ב-2007 עזה נהפכה להיות למדינה לכל דבר עם גבולות ברורים, שלטון מרכזי אפקטיבי שבעצם מסוגל לגבות מיסים, מנהל את כל מערכות הבריאות, החינוך, התברואה וכו'. יש לו מדיניות חוץ עצמאית לגמרי ויש לו צבא משלו. הדרך הנכונה להמשיג את מה שקרה ב-7 באוקטובר זה שמדינת עזה פתחה במלחמה נגד מדינת ישראל".

איילנד טען כי תיאור המציאות השגוי המשיך גם בדרך בה תפס צה"ל את חמאס. "ידעו כבר שנים לפני, שיש בצד השני של הגבול כוח נוכבה של 3,000 אנשים לפחות, מצוידים ומאומנים היטב, עם מוטיבציה דתית בשמיים - ובמרחק 10 דקות מלהגיע לכל יישוב או כל מחנה של צה"ל; שמשימתם המובהקת והמוגדרת היא לפשוט על מדינת ישראל.

גלריה "הטעות הייתה לקרוא להם 'ארגון טרור', שנלחם כגרילה". חמאס בעזה

"בכל הערכות המצב של צה"ל על פני שנים, מרמת האוגדה והפיקוד והמטכ"ל, כשאמרו מה עלול לקרות, הגדירו כי באפשרות החמורה ביותר, יתקפו אותנו בו זמנית 60 מחבלים. רגע, אתה יודע שיש להם 3000 ואתה אומר במקרה הגרוע 60? איך נוצר פער כזה גדול? והתשובה היא מאוד פשוטה, היא כולה פילוסופית. כשאתה קורא לצד השני 'ארגון טרור', שפועל בדרך של לחימת גרילה עם מחבלים בודדים", הסביר איילנד.

חטא האמונה

לדברי איילנד, הטעות הזו הייתה קיימת ב-7 באוקטובר גם בגבול הצפון. "ב-2014 חיזבאללה הקים את כוח רדואן, שמונה 6,000 מחבלים. לאט לאט הם התקרבו לגבול, בנו בונקרים ומערכות. אוגדה 91, משימתה הפורמלית היא הגנה על הגליל, אבל היא לא נערכה להגנה. בשביל זה אתה צריך לממש את עקרונות ההגנה: עומק ועתודה. מה היה בעצם באוגדת הגליל ב-7 באוקטובר בשעה 6:30 בבוקר? קו מוצבים דליל, אין עומק, אין קו שני, אין עתודה והכי חשוב, אין כוח אש זמין שמסוגל לירות ביעילות בכמות אש גדולה על מקומות הפריצה".

"אפשר לוותר על המובלעת, בתמורה לתוכנית אמריקני". גבול ישראל-סוריה ( צילום: יאיר קראוס )

איילנד סבור כי שרשרת השגיאות, להגדרתו, לא נובעת מקונספציה אלא "מכך שאתה קודם מאמץ אמונה מה יקרה ומה לא יקרה ומאותו רגע אתה מסדר את העובדות לפי זה. והמוח שלך מספיק גמיש להתאים את המציאות לאמונה במקום ההפך. זה יותר גרוע מקונספציה - כי היא לכאורה מבטאת איזה הליך חשיבה שגוי, אבל הליך חשיבה. אני מדבר על אמונה. אמונה שאין לה בסיס רציונלי, כל הבסיס שלה אמוציונלי והוא בנוי על המון הנחות שגויות שפיתחתי עם השנים, שאני לא בוחן אותן בכלל".

על אף הביקורת, איילנד אמר כי ישנם שני היבטים בהם צה"ל השתפר במהלך שלוש השנים האחרונות. הראשון הוא המשמעת הבסיסית "שהייתה מזעזעת ב-7 באוקטובר", אך "הצבא למד ואני חושב שהשיפור ברמה הוא אמיתי". הדבר השני היא ההבנה בצורך ליצור אזורי חיץ בגבולות. "גם בלבנון וגם בעזה, ישראל לא יכולה להגן על עצמה כאשר יש יישובים על הגבול ובצד השני יש אויב בטווח של 200 מטר עם כוונות התקפיות".