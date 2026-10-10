בחינה של ארבע שנים של מדיניות הממשלה היוצאת מגלה את נתניהו בתפקיד הקוסם מארץ עוץ, בקדמת הבמה, אבל הגוץ המושך בחוטים מאחורי המסך הוא סמוטריץ'. תוכנית ההכרעה שלו הפכה לתכנית הממשלה לטיפול בעזה, יו"ש ולבנון. תוכנית חוק וצדק שכתב עם פורום קהלת היא תכנית העבודה של לוין ונתניהו לריסוק מערכת המשפט ושלטון החוק. תוכנית החבירה לחרדים והקמת ברית המשתמטים כבסיס המוצק לכל ממשלת ימין היא התכנית הכלכלית של ממשלת הימין-על-מלא: קיצוץ רוחבי בחינוך, בריאות ורווחה לכלל הישראלים ותקצוב עודף לשותפים הטבעיים – החרדים, המתנחלים, הפורעים והחרד"לים.

בבוקר ה-7 באוקטובר בשעה 6.29 נתניהו הרים את הטלפון ושאל "למה הם יורים". שהרי כשבועיים לפניכן נתניהו דאג לספק את כל מבוקשו של חמאס – העברת כספים מקטאר וכניסת פועלים מהרצועה – הכל בשם השקט וההכלה לקראת הסיפור הגדול של נתניהו: נורמליזציה עם סעודיה. בנאומו באו"ם ב-22 בספטמבר 2023 הוא הכריז שאנו לפני פריצת דרך עם סעודיה ולקראת מזרח תיכון חדש. אם היה נתניהו דבק בסדר היום הבינלאומי של עצמו, כשברור שעיתוי הטבח היה לבלום הקמת ציר ישראלי-סעודי, היה מתבקש שחלק מיעדי המלחמה יהיו מיטוט שלטון חמאס והזמת תכניתו על-ידי הרחבת הסכמי אברהם והקמת ברית איזורית של המדינות המתונות במזרח התיכון.

פגישה עם רבני הציונות הדתית

איך ייתכן ששלוש שנים אחרי חמאס מתעצם בעזה והסכם עם סעודיה אינו באופק? כיצד התהפכה מדיניות נתניהו המבוססת על מפגשי MBS ודרמר, שיהיה הסכם כולל התקדמות בזירה הפלסטינית, למצב בו אותו דרמר מודיע בספטמבר 2025 שסעודיה תיאלץ לחכות והרשות הפלסטינית לא תהיה מעורבת בעזה?

הסיבה: מדיניות ׳חמאס הוא נכס׳ של סמוטריץ ניצחה. נתניהו נכנע וויתר כדי לשמור על הקואליציה. סעודיה לא קפאה על שמריה. היא הצטרפה לברית מכה עם טורקיה ופקיסטן. סמוטריץ' כזכור אמר לנורמליזציה עם סעודיה "לא תודה תמשיכו לרכוב על גמלים על החול במדבר בסעודיה". העלבון הדהד במדבריות ערב וסמוטריץ' נאלץ להתנצל. אבל זאת לא הייתה פליטת פה, זאת הייתה מדיניות. גורמים בבית המלוכה הסעודי הבהירו שלא יתקדמו להסכם עם ישראל בהרכב הנוכחי של הממשלה. המטרה הושגה. הסכם הנורמליזציה עם סעודיה סוכל והיא נדחקה לעבר המדינות הקיצוניות הסוניות במזה"ת.

ב-8 באוקטובר נתניהו וסמוטריץ יחד עם ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ השיקו את מטה התיאום המשותף להמרצת בוחרים. הליכוד והציונות הדתית כלים שלובים. ומה חזון סמוטריץ-נתניהו לממשלה הבאה? "יש לצאת למלחמה ביהודה ושומרון ולעשות בה מה שעשינו בעזה" קבע סמוטריץ'. הרג המוני, גירוש והתיישבות "והורשתם את הארץ" (במדבר, ל״ג נ״ג). יש לספח שטחים בלבנון עד נהר הליטני וריבונות בכתר החרמון. להקים התנחלויות יהודיות בעזה ודרום לבנון וכמו שאמר נתניהו בנאומו באו״מ לפני שלושה שבועות – ״ישראל הייתה בסוריה עוד מתקופת משה רבנו״. הקול קול בנימין והידיים על ההגה ידי בצלאל.

אחרי הבחירות הקרובות הממשלה תמנה שופטים, תחוקק חוקים ותקבע מדיניות וכך תימחק הפרדת הרשויות. תישאר רק רשות אחת כל יכולה: הממשלה

כך גם בזירה הפנימית. את תוכנית חוק וצדק של סמוטריץ ופורום קהלת אימץ יריב לוין על מלא. סמוטריץ' ולוין גם הכניסו אותה להסכם הקואליציוני ב-2022 וחייבו בסעיף 30 את כל מפלגות הקואליציה לתת עדיפות מוחלטת לפירוק העצמאות של מערכת המשפט. רוטמן יו"ר ועדת חוקה היה המוציא לפועל. אחרי הבחירות הקרובות הממשלה תמנה שופטים, תחוקק חוקים ותקבע מדיניות וכך תימחק הפרדת הרשויות. תישאר רק רשות אחת כל יכולה: הממשלה. מינואר לא יהיו יותר יועצים משפטיים – רק עורכי דין מטעם השרים. החוק יהפוך להמלצה בלבד. ומה נשאר באג'נדה של לוין וסמוטריץ׳ לממשלה הבאה? פסקת התגברות שהקואליציה תוכל לבטל פסקות בג"ץ ברוב רגיל ושימוע פומבי לשופטים. הסרטון בו נגררים בכוח נשיא העליון והיועמ"שית ברחובות משקפים אותה. סמוטריץ׳ כבר אמר שמטרתו היא ״מדינת העם היהודי תחזור להתנהל כפי שהתנהלה בימי דוד המלך ושלמה המלך על פי משפט התורה". כדי להבין שהוא מתכוון לכל מילה אין אלא להתבונן במעלליו במשרד הביטחון.

סמוטריץ׳ כשר במשרד הביטחון דאג לפרק את כל מנגנוני הריבונות של הצבא בגדה המערבית. הוא העביר סמכויות מהמתפ"ש לידיים אזרחיות בשליטתו. הקים מנהלת התיישבות שכפופה לו ודאג למנות למפקד פיקוד מרכז בוגר מכינת עלי "אבי החוות" האלוף בלוט. כשר אוצר בנה תשתיות למאחזים בלתי-חוקיים בגבעות ובחוות וצייד אותם כמליציות אוטונומיות שאינן עונות לאיש – ומתעמתות עם צה״ל והמשטרה. טרור יהודי במימון מדינתי שהורג, שורף, פורע, פוגע, פוצע, עושה פוגרומים ומטיל אימה ומצור בשם ממשלת ישראל. וישראל נכנסת לבידוד עולמי כמדינה מצורעת.