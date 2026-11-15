הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ויסאם גאלב סאלח עווד, בן 50 ממזרעה שבצפון, בגין ריגול עבור איראן. לפי כתב האישום, עווד נסע במכוניתו מחוף שבי ציון ועד שער מחנה שרגא, בסיס צבאי בגליל, תוך צילום וידאו רציף של הדרך. כשהגיע לבסיס אמר למצלמה: "זה הבסיס שאתם יורים אליו טילים ומזל"טים". לפי האישום, את הסרטון שלח לקבוצת טלגרם כדי שיועבר למפעילו, שהזדהה בשם "מייתם". עווד, כך נטען, ראה במלחמה ברצועת עזה כ"השמדה ללא הבחנה". הוא צילם גם את תחנת המשטרה בנהריה ואת רשת ההגנה מפני רחפנים שהותקנה מעליה, ושלח את התמונות למפעיל.