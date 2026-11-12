לרגל ציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, עיריית הרצליה הכריזה כי תנציח ב״כיכר הרוקדים״, הממוקמת בצומת הרחובות יהודה הנשיא ודוד רזיאל, את קורבנות מסיבת הנובה ואת רס״ר אורי דנינו ז״ל. בטקס שנערך הערב (חמישי) הגיעו למקום שורדי השבי עומר שם טוב, והאחים מיה ואיתי רגב, שנפגשו עם משפחתו של אורי ז”ל שהציל אותם במסיבה.

טקס הנצחה לזכרם של נרצחי מסיבת הנובה ולזכרו של אורי דנינו ז"ל ( צילום: עידו ארז )





גלריה הכיכר בהרצליה ( צילום: עידו ארז )

אורי דנינו מירושלים וחבריו נמלטו ממסיבת הנובה - אך אורי החליט לחזור לאזור המסיבה והציל את עומר, מיה ואיתי. הוא נתפס על ידי מחבלי חמאס ונרצח בשבי, בן 25 במותו.

הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי ז״ל, עלה ראשון לדבר וביקש מעומר, מיה ואיתי להצטרף אליו. הוא הודה לתושבי העיר ואמר: ״מי שקרא לכם לא ציוניים שיבוא וישמע ממני כמה אתם כן".

טקס הנצחה לזכרם של נרצחי מסיבת הנובה ולזכרו של אורי דנינו ז"ל ( צילום: עידו ארז )

"מי שקרא לכם לא ציוניים שיבוא וישמע ממני כמה אתם כן". אביו של אורי, הרב אלחנן דנינו, עם מיה, איתי ועומר ( צילום: עידו ארז )

"היוזמה של משפחת רגב ושם טוב הגיעה תחילה בשושו וטוב שכך - כי אורי היה צנוע בחייו ואני מאמין שהוא היה מסרב לדבר כזה", הוסיף הרב דנינו. "בכל פעם ששלושת המופלאים האלו לידי שואלים אותי אם לא צובט לי? אז אני אומר - אני צובט אותם. לאורי הייתה שליחות בחייו ושליחותו כנראה הסתיימה ביום ה-328, אבל לפני כן, הוא לא שכח לחזור לתופת ולהביא את תושבי העיר שלכם הביתה".

מיה רגב סיפרה שכשהיא הגיעה לעיר הערב, נזכרה בימים שהיא ואיתי היו מגיעים להילחם עבור החופש של עומר ויתר החטופים. "הכיכר הזו הופכת היום לכיכר זכר והנצחה לאורי דנינו המלאך שבא להציל אותנו וזו סוג של סגירת מעגל", אמרה.

"תשלח לי את המיקום שלך ואני בא לאסוף אתכם"

״לאורי דנינו יש חלק גדול בסיפור של שלושתנו", המשיך אותה אחיה איתי. "אני, מיה ועומר לא הכרנו את אורי ובשבעה באוקטובר עומר קיבל טלפון שאמר לו 'תשלח לי את המיקום שלך ואני בא לאסוף אתכם', המשפחה שלו אמרה לי הוא היה עושה את זה גם עוד שבע מאות פעם".

שורד השבי עומר שם טוב הוסיף וסיפר שזו הפעם השנייה שלו בכיכר והודה לכל הבאים על זה שעמדו כאן במשך שנים עבורם. "בדרך לפה, בכביש מולי עבר רכב סיאט ליאון בצבע ירקרק שהייתה ממש כמו של אורי והסתכלתי עליה איך שהיא חלפה על פניי - ואני יודע ומרגיש שזה אורי והוא איתנו בכל צעד שאנחנו עושים בכל יום".

"המשפחה שלו שאמרה לי הוא היה עושה את זה גם עוד שבע מאות פעם". שורדי השבי איתי רגב ועומר שם טוב ( צילום: עידו ארז )