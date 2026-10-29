"מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים ומדיניים, ונדרשת לרציפות תפקודית ולהנהגה יציבה. הציבור מיצה את סבבי הבחירות החוזרים והגיע הזמן להכרעה. סבב בחירות נוסף לא ישנה את התמונה, ועלול רק להעמיק את הקרע בעם", קבעו ביבס וחג'ג'. "השלטון המקומי פועל בשגרה ובחירום בשותפות ארוכת שנים יחד - ראשי רשויות מכלל המגזרים, מימין ומשמאל, מתוך הבנה שעבודה משותפת מאפשרת שירות איכותי מקסימלי לתושבים".

"מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים ומדיניים, ונדרשת לרציפות תפקודית ולהנהגה יציבה. הציבור מיצה את סבבי הבחירות החוזרים והגיע הזמן להכרעה. סבב בחירות נוסף לא ישנה את התמונה, ועלול רק להעמיק את הקרע בעם", קבעו ביבס וחג'ג'. "השלטון המקומי פועל בשגרה ובחירום בשותפות ארוכת שנים יחד - ראשי רשויות מכלל המגזרים, מימין ומשמאל, מתוך הבנה שעבודה משותפת מאפשרת שירות איכותי מקסימלי לתושבים".

"מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים ומדיניים, ונדרשת לרציפות תפקודית ולהנהגה יציבה. הציבור מיצה את סבבי הבחירות החוזרים והגיע הזמן להכרעה. סבב בחירות נוסף לא ישנה את התמונה, ועלול רק להעמיק את הקרע בעם", קבעו ביבס וחג'ג'. "השלטון המקומי פועל בשגרה ובחירום בשותפות ארוכת שנים יחד - ראשי רשויות מכלל המגזרים, מימין ומשמאל, מתוך הבנה שעבודה משותפת מאפשרת שירות איכותי מקסימלי לתושבים".