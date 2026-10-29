ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס וראש מרכז השלטון האזורי שי חג׳ג׳, שניהם אנשי ליכוד, קראו היום (חמישי) לראשי המפלגות להקים ממשלת אחדות לאומית רחבה. השניים אמרו כי "זהו צו השעה".
קריאתם של ביבס וחג'ג' פורסמה זמן קצר לאחר סיום ספירת המעטפות הכפולות. מפת הגושים לא מעניקה 61 מנדטים לאף גוש: 53 מנדטים לגוש נתניהו, 48 לגוש איזנקוט, ו-19 מנדטים למפלגות הערביות.
"מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים ומדיניים, ונדרשת לרציפות תפקודית ולהנהגה יציבה. הציבור מיצה את סבבי הבחירות החוזרים והגיע הזמן להכרעה. סבב בחירות נוסף לא ישנה את התמונה, ועלול רק להעמיק את הקרע בעם", קבעו ביבס וחג'ג'. "השלטון המקומי פועל בשגרה ובחירום בשותפות ארוכת שנים יחד - ראשי רשויות מכלל המגזרים, מימין ומשמאל, מתוך הבנה שעבודה משותפת מאפשרת שירות איכותי מקסימלי לתושבים".
הם הוסיפו: "אנחנו לא מצפים מכם לוותר על השקפת עולמכם או לטשטש את ההבדלים ביניכם. דמוקרטיה בריאה זקוקה למחלוקות, לדיון ציבורי ולייצוג של מגוון הדעות. אבל מחלוקת אינה יכולה להפוך לחרם קבוע, והבדלים אידיאולוגיים אינם יכולים להיות תירוץ לשיתוק המערכת. אנו קוראים לכם ראשי המפלגות להתעלות מעל המחלוקות ולהתכנס לשולחן אחד, למען אחדות העם וטובת תושבי המדינה".
ביבס עצמו סירב לשריון שהוצע לו ברשימת הליכוד לכנסת. הוא נחשב לביקורתי מאוד כלפי נתניהו במהפכה המשפטית, אבל לקראת הבחירות שהתקיימו השבוע הם התקרבו והוא נחשב לאחד מיועציו מאחורי הקלעים. ביבס בין השאר ניהל את פורום ראשי הרשויות מטעם הליכוד שעבד עם נתניהו והמליץ לו על השריונים. חג'ג' היה אחד מחברי הפורום, וייעץ גם הוא בנושא השריונים.