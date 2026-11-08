בנאום שנשא אמש (שבת) בהפגנה בכיכר הבימה בתל אביב, סיפר ראש השב"כ לשעבר עמי אילון כי נפגש בשבוע האחרון עם ראש השב"כ המכהן דוד זיני - ודן איתו על פרשת החשד להשפעה זרה בבחירות. "השבוע הוזמנתי לפגישה עם ראש השירות בלשכתו, לא העליתי בדעתי לסרב לו", אמר בפתח דבריו.

אילון ציין כי "כאשר אדם שיודע את דעתי עליו, על תהליך מינויו ועל התאמתו לתפקיד מתקשר ומבקש פגישה, אני רואה בו אדם אמיץ המבקש לשמוע עמדות המנוגדות לעמדתו, ואולי אפילו צעד לתיקון". לדבריו, "מעבר להיבט האישי כמי שהגיע לשירות מבחוץ אחרי רצח ראש הממשלה יצחק רבין, שיודע עד כמה ראש שירות שמגיע מבחוץ זקוק לעצה, הגעתי מאחר והשירות הוא מעמודי התווך של ישראל היהודית דמוקרטית".

( צילום: אוליבייה פיטוסי, מוטי קמחי )

הוא טען כי נתקל בביקורות בעקבות אותה פגישה שפורסמה ב"הארץ", שבה נטען כי זיני נפגש עם בכירים נוספים לשעבר בשב"כ מלבד אילון. אילון הסביר: "סירוב להיפגש נראה בעיני כסירוב לשירות מילואים בשעת משבר". ראש השב"כ לשעבר ציין: "בראייתי, צה"ל, ושירות הביטחון חייבים להיות מעבר לכל מחלוקת. גם, ואולי בעיקר, כאשר הם מאבדים את דרכם ופועלים בניגוד לערכים שחרתנו על דגלנו במגילת העצמאות".

בנאומו ציין אילון, על רקע על האופן שבו התנהל זיני בשבוע וחצי האחרונים מאז התגלתה הפרשה, כי "שירות ביטחון, שכדי לחקור את כישלונו בסיכול אפשרי של מעורבות זרה, פועל בדרך המערערת את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי - נכשל בתפקידו החשוב ביותר, שהוא הגנת המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו".