בתל אביב, עיר שבה מציאת חניה הפכה למשימה כמעט בלתי אפשרית, כל מטר של חניה פנויה שווה זהב. במיוחד במרכז העיר, שם מצוקת החניה קשה עוד יותר והתושבים נאלצים לעיתים להסתובב זמן רב בחיפוש אחר מקום פנוי. אלא שברחוב סוטין, רחוב קטן וצפוף במרכז תל אביב, הופיעה לפני כמה שבועות חניית נכה חדשה, עם שלט, מספר רישוי וסימון על הכביש.

התושבים הניחו כי מדובר בחניה שהוקצתה לאדם עם מוגבלות, אך לאחר שבועות שבהם נותרה ריקה התברר כי מדובר בחניה פיראטית, שהוצבה ללא אישור העירייה. רק בעקבות ערנות של אחד מתושבי האזור ופנייה למוקד העירוני נחשפה התרמית והשלט הוסר. בתל אביב מתגלים כ-20 מקרים כאלו בשנה.

גלריה השלט והחניה הפיראטית, ברחוב הקטן בלב תל אביב

החניה עמדה ריקה

הסיפור נחשף בעקבות ציוץ שפרסמה רותי רוסו ברשת X, שבו תיארה כיצד הופיעה לפתע החניה השמורה ברחוב מגוריה. "לפני כמה שבועות ברחוב הקטן והצפוף שלנו צצה חניית נכה חדשה, עם שלט, מספר לוחית וסימון על הכביש", כתבה רוסו. בתחילה, לדבריה, היא כלל לא העלתה בדעתה שמדובר בחניה שהוקמה באופן פיראטי. "חשבתי על אלף הוועדות שהוא עבר, השכן הנכה האנונימי, על החודשים או השנים של חיפוש חניה באזור בלתי אפשרי עם מגבלה קשה, על רגע הסיפוק כשהצליח", סיפרה.

אלא שככל שחלפו הימים, החניה נותרה ריקה. בשעות הבוקר, בצהריים וגם בלילה לא נראה בה רכב. עבור תושבי מרכז תל אביב, שרגילים להיאבק על כל מקום חניה, המראה של חניה שמורה שאינה בשימוש במשך שבועות עורר תהיות. "אבל החנייה מעולם לא מאוישת ברכב. בוקר, לילה, צהריים. עומדת ריקה", כתבה רוסו. היא אף ניסתה למצוא הסבר לתופעה: "חושבת אולי זאת נכה? והיא מאושפזת כרגע ועוברת שיקום והרכב שלה איתה. מדהים איך המוח שלי מנסה בכוח לייצר סיפור אנושי נוגע ללב".

החניה הפיראטית במרכז תל אביב

בשיחה עם ynet, סיפרה תושבת האזור כי גם השכנים התקשו להבין מדוע החניה נותרת ריקה במשך שבועות. לדבריה, בתחילה עלו השערות שונות באשר לזהותו של בעל החניה ולסיבה שבגללה הוצבה דווקא במקום הזה. "מישהו ארגן לעצמו שלט נכה, סידר לעצמו חניה. לא ברור גם למה, כי הוא לא החנה שם", סיפרה.

התושבת אף העלתה אפשרות שמדובר באדם שעובד באזור ויש לו גישה לחומרי בנייה, אך הדגישה כי מדובר בהשערה בלבד. "אולי זה איזה פקח בנייה, שאת יודעת, אחראי על כמה בניינים", אמרה. "אמרתי, זה מישהו שיש לו גישה גם לבטון, למלט". לדבריה, אין לה כל מידע על זהותו של מי שהציב את השלט.

"אין נכה ואין נעליים"

התפנית הגיעה כאשר אחד מתושבי האזור החליט לפנות למוקד העירוני 106. התושבת סיפרה כי במהלך פגישה של ועד השכונה בעירייה, שמעה כיצד נחשפה התרמית. "מישהו שישב לידי אמר, 'זה הטריד אותי נורא, אבל לא רציתי להשתנקר על הנכה המסכן. ובסוף נשברתי, התקשרתי ל-106, והם בדקו את המספר, ואמרו, אין כזה, זה פיראטי'". לדבריה, העירייה פעלה במהירות לאחר קבלת הדיווח. "יאמר לזכותה של עיריית תל אביב, שהיא הגיעה יום אחרי זה והורידה את השלט", סיפרה.

רוסו עצמה תיארה את הגילוי בציוץ שפרסמה: "היום הסתבר, אין נכה ואין ועדה ואין שיקום ואין נעליים. מישהו דאג לעצמו לחניה שמורה בשכונה, הזמין שלט, יצק בטון וצייר איקס". לדבריה, "השבוע גילו את זה בעירייה וניסרו את השלט ונגמר הקרקס".

למרות הסרת השלט, נותרה תעלומה מרכזית: מי האדם שהחליט להקים לעצמו חניית נכה פרטית בלב תל אביב ומדוע החניה נותרה ריקה לאורך התקופה? רוסו סיימה את הציוץ בביקורת חריפה כלפי האחראי למעשה, שלדבריה אינו מתגורר בשכונה. "הפושע לא מהשכונה. הימורים מה יהיה עונשו?", כתבה, והוסיפה: "מאחלת לו שיזדקק לחניית נכה ולא יעבור ועדה".