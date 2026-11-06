גשם צפוי לרדת לפרקים בצפון ובמרכז, מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי מדי פעם. ייתכנו הצפות מקומיות לאורך מישור החוף, בדגש על מישור החוף המרכזי והדרומי, וקיים חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי צפון ים המלח. הטמפרטורות ירדו היום ויהיה נמוכות מהרגיל לעונה, ורוחות ערות ינשבו במרבית האזורים. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-19, תל אביב 16-24, חיפה 17-23, צפת 13-18, קצרין 16-22, טבריה 17-24, נצרת 16-22, עפולה 17-24, בית שאן 19-24, לוד 16-22, אשדוד 16-23, עין גדי 21-26, באר שבע 17-23, מצפה רמון 15-20, אילת 21-28.