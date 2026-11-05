הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה - ההנהגה הרוחנית של ש"ס - אמר כי "הפתרון הוא רק ממשלת אחדות וזו שעת המבחן האמיתית של איזנקוט". בריאיון לעיתון החרדי "משפחה" הוא הוסיף: "אם הוא יתעלה על עצמו ולא ילך עם השמאל הקיצוני שמתנגד לכל דבר שבקדושה, אלא יסכים להצטרף לממשלת אחדות עם נתניהו ברוטציה, יהיו להם ביחד 48 נציגים". הרב לא הזכיר את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר כחלק מממשלה כזו: "כדי להשלים לרוב הם יכולים לקחת את המפלגות החרדיות ואת הציונות הדתית שלהן ביחד 19 מנדטים. כך שיש אפשרות לממשלה שיכולה להיות מצוינת".