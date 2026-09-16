חצי שנה לאחר ש חלתה בסרטן , ראש סגל הבית הלבן סוזי וויילס הודיעה הערב (יום רביעי) כי החלימה מהמחלה. וויילס, שהמשיכה לכהן בתפקידה במקביל לטיפולים הרפואיים שעברה, כתבה בפוסט ברשת X כי "אני שמחה לחלוק קצת חדשות אישיות - הגיעו תוצאות הבדיקה הפתולוגית שעשיתי בשבוע שעבר. החלמתי מהסרטן".

בדצמבר: הנשיא מכנה את ויילס "סוזי טראמפ" ( צילום: הבית הלבן )





וויילס הודתה ליקיריה ולרופאים שטיפלו בה, וכן לציבור שהביע את תמיכתו בה מאז שאובחנה כחולה. וויילס מסרה תודה מיוחדת לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על "תמיכתו הבלתי מעורערת. אני מודה לו מאוד ואמשיך לעבוד כדי לקדם את מדיניות 'אמריקה תחילה' שלו".

וויילס היא אסטרטגית ולוביסטית עם ותק של יותר מ-40 שנה בפוליטיקה האמריקנית, ואף שהייתה גורם משפיע בכוורת של טראמפ כבר בקמפיין הנשיאות הראשון שלו, ב-2016, שמה לא היה מוכר במיוחד בציבור האמריקני עד לממשל הנוכחי, שבו מונתה לאישה הראשונה אי פעם המכהנת כראש סגל הבית הלבן. בארה"ב יש לראש סגל הבית הלבן חשיבות אדירה בממשל, והוא נחשב ל"שומר הסף" של הנשיא ומי שלא רק אחראי על ניהול צוותו ולוח הזמנים שלו, אלא גם מחליט במידה רבה למי תהיה גישה אליו.

ראש הסגל וויילס ( צילום: AP Photo/Evan Vucci )

בחודש מרץ טראמפ עצמו הודיע כי וויילס, שנחשבת לאחת הדמויות הבכירות והחשובות ביותר בכוורת שלו, חלתה בסרטן השד, ותעבור טיפולים במקביל להמשך עבודתה. טראמפ תיאר אותה אז כ"אחת היועצות הקרובות והחשובות ביותר שלי", ואמר כי "היא תשוב בקרוב טובה יותר מאי פעם".

"סוזי וויילס היא ראש סגל מדהימה, אדם נהדר ואחת הנשים החזקות ביותר שאני מכיר, אך לרוע המזל היא אובחנה עם שלב מוקדם של סרטן השד, והיא החליטה להתייצב מול האתגר הזה באופן מיידי, במקום להמתין", כתב אז טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו TruthSocial. "יש לה צוות רפואי פנטסטי וסיכויי ההחלמה שלה מצוינים! במהלך תקופת הטיפול, היא תבלה כמעט את כל זמנה בבית הלבן, מה שגורם לי, כנשיא, אושר רב!".