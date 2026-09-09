לדבריו, "האחריות הביטחונית של מדינת ישראל אינה מסתיימת בגבולות שטח C. גם בשטחי B האחריות לביטחונם של אזרחי ישראל היא של המדינה, ואסור לאפשר למנגנוני הרשות להפוך את התיאום הביטחוני לכלי שמעניק להם חופש פעולה נגד ישראלים. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג כשכוח חמוש של הרש"פ חוצה את גבולות סמכותו ופוגע באזרח. אני מודה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, למח"ט בנימין אל"ם ענאן פארס ולאנשי מערכת הביטחון על הטיפול הנחוש".

לדבריו, "האחריות הביטחונית של מדינת ישראל אינה מסתיימת בגבולות שטח C. גם בשטחי B האחריות לביטחונם של אזרחי ישראל היא של המדינה, ואסור לאפשר למנגנוני הרשות להפוך את התיאום הביטחוני לכלי שמעניק להם חופש פעולה נגד ישראלים. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג כשכוח חמוש של הרש"פ חוצה את גבולות סמכותו ופוגע באזרח. אני מודה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, למח"ט בנימין אל"ם ענאן פארס ולאנשי מערכת הביטחון על הטיפול הנחוש".

לדבריו, "האחריות הביטחונית של מדינת ישראל אינה מסתיימת בגבולות שטח C. גם בשטחי B האחריות לביטחונם של אזרחי ישראל היא של המדינה, ואסור לאפשר למנגנוני הרשות להפוך את התיאום הביטחוני לכלי שמעניק להם חופש פעולה נגד ישראלים. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג כשכוח חמוש של הרש"פ חוצה את גבולות סמכותו ופוגע באזרח. אני מודה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, למח"ט בנימין אל"ם ענאן פארס ולאנשי מערכת הביטחון על הטיפול הנחוש".

חייל המילואים התייחס לתקרית לאחר שהתרחשה, ואמר כי עדכן את מי שצריך בנוגע לנסיעה בציר שעובר דרך שטחי C. "באזור צומת ביתוניא, אני רואה מחסום וחשבתי שזה כנראה מחסום משטרתי, לא העלתי בדעתי שזו משטרה פלסטינית", אמר. "אני מתקרב, וברגע שהם קולטים אותי הם עוצרים אותי בצד, פותחים את הדלת, הנחתי ישר את הנשק הם אומרים 'לא, לא נשק, משטרה פלסטינית' או 'אבו מאזן', מלא דברים בערבית".

חייל המילואים התייחס לתקרית לאחר שהתרחשה, ואמר כי עדכן את מי שצריך בנוגע לנסיעה בציר שעובר דרך שטחי C. "באזור צומת ביתוניא, אני רואה מחסום וחשבתי שזה כנראה מחסום משטרתי, לא העלתי בדעתי שזו משטרה פלסטינית", אמר. "אני מתקרב, וברגע שהם קולטים אותי הם עוצרים אותי בצד, פותחים את הדלת, הנחתי ישר את הנשק הם אומרים 'לא, לא נשק, משטרה פלסטינית' או 'אבו מאזן', מלא דברים בערבית".

חייל המילואים התייחס לתקרית לאחר שהתרחשה, ואמר כי עדכן את מי שצריך בנוגע לנסיעה בציר שעובר דרך שטחי C. "באזור צומת ביתוניא, אני רואה מחסום וחשבתי שזה כנראה מחסום משטרתי, לא העלתי בדעתי שזו משטרה פלסטינית", אמר. "אני מתקרב, וברגע שהם קולטים אותי הם עוצרים אותי בצד, פותחים את הדלת, הנחתי ישר את הנשק הם אומרים 'לא, לא נשק, משטרה פלסטינית' או 'אבו מאזן', מלא דברים בערבית".