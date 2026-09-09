כוחות צה"ל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהקמת חסם בשטח C סמוך לביתוניא, ובעיכוב ותקיפת אזרח ישראלי, חייל מילואים שהיה בחשה ונשא נשק, לפני כשבועיים. כך הודיע הצהריים (רביעי) דובר צה"ל, שציין כי השוטרים חרגו מסמכותם לפעול בשטחים אלו, נמצאים בחקירת כוחות הביטחון.
במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של המנגנונים, תוך סיכון חיים של הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו. צה"ל מסר כי הוא מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולצד זאת לא יקבל אף חריגה מהנהלים.
בתיעוד שהופץ מהאירוע נראים אנשי המנגנונים הפלסטיניים לצד רכבו של המתיישב, כשדלת הרכב פתוחה. "אנחנו המשטרה הפלסטינית", נשמע אחד מהם אומר לו.
ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ בירך היום על המעצרים, ומסר כי "זהו צעד חשוב ומתבקש שמעביר מסר ברור: מדינת ישראל היא הריבון בשטח C, ולא נאפשר למנגנוני הרשות הפלסטינית להקים בו מחסומים, לחטוף אזרחים ישראלים ולהפעיל נגדם אלימות".
לדבריו, "האחריות הביטחונית של מדינת ישראל אינה מסתיימת בגבולות שטח C. גם בשטחי B האחריות לביטחונם של אזרחי ישראל היא של המדינה, ואסור לאפשר למנגנוני הרשות להפוך את התיאום הביטחוני לכלי שמעניק להם חופש פעולה נגד ישראלים. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג כשכוח חמוש של הרש"פ חוצה את גבולות סמכותו ופוגע באזרח. אני מודה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, למח"ט בנימין אל"ם ענאן פארס ולאנשי מערכת הביטחון על הטיפול הנחוש".
חייל המילואים התייחס לתקרית לאחר שהתרחשה, ואמר כי עדכן את מי שצריך בנוגע לנסיעה בציר שעובר דרך שטחי C. "באזור צומת ביתוניא, אני רואה מחסום וחשבתי שזה כנראה מחסום משטרתי, לא העלתי בדעתי שזו משטרה פלסטינית", אמר. "אני מתקרב, וברגע שהם קולטים אותי הם עוצרים אותי בצד, פותחים את הדלת, הנחתי ישר את הנשק הם אומרים 'לא, לא נשק, משטרה פלסטינית' או 'אבו מאזן', מלא דברים בערבית".
בשלב זה, אמר כי ניסה לשכנע אותם שייתנו לו להמשיך בנסיעה: "השוטרים החלו לדרוך את הנשקים ולכוון עליי. אני כל הזמן מחזיק את הנשק. בהמשך הם התקרבו יותר ויותר, אחד תפס לי את היד, ברגע שלא הייתי יכול לתפעל את הנשק כי היד תפוסה - אז הם התנפלו עליי בבת אחת. הם שברו לי את המשקפיים ואת הטלפון ולקחו את המפתח של הרכב. בסוף גם את הנשק הם לקחו, הוציאו אותי בכוח מהרכב - והרביצו לי".
לדבריו של החייל, השוטרים הכניסו אותו לניידת והתחילו בנסיעה בתוך רמאללה. "ככה חצי שעה נסיעה. באיזשהו שלב הם נתנו לי לדבר עם מישהו מהמת"ק ששאל אותי אם אני בסדר, ואמר שהם יחזרו בדקות הקרובות. כל הזמן הזה אני אזוק לתוך הרכב".