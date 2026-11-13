חברת American Cruise Lines הודיעה כי הנוסעים ואנשי הצוות פונו, אך בשלב זה לא ברור אם אותרו כל מי שהיו על הסיפון ומה מצבם. כוחות גדולים של משמר החופים ושירותי ההצלה פועלים בזירה, ונסיבות ההתנגשות נחקרות.