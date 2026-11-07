לפחות חמישה בני אדם נרצחו ו-12 נוספים נפצעו באירוע ירי בכיכר המרכזית בקרקוב, העיר השנייה בגודלה במדינה. לפי הדיווחים היורה פתח באש בכיכר מרכב נוסע וירה לעבר קורבנותיו באקראי. המשטרה המקומית מסרה כי הוא נלכד בזמן שניסה להימלט, וכי הנשק שבו השתמש היה רובה "מסוג צבאי". התוקף עצמו היה לבוש בלבוש בסגנון צבאי. עוד נמסר כי אין חשד למעורבים נוספים בירי.
באתר החדשות TVN 24 דיווחו כי היורה פתח כאמור באש ממכונית, וכי בין הפצועים באירוע גם שני שוטרים. בעיתון "גזטה ויבורצ'ה" דיווחו כי הירי החל בסביבות השעה 15:00 לפי השעון המקומי, וכי אז המכונית נכנסה לתוך הכיכר ואדם מתוכה החל לירות באקראי לעבר קורבנותיו. "עדי ראייה סיפרו כי היריות נורו ברצף, בדומה לאש ממקלע", נכתב בעיתון, שדווח עוד כי התוקף עצמו נורה. צפו בתיעוד שהופץ בתקשורת המקומית ובו נטען שנראה חלק מהאירוע:
כוחות חירום רבים הוזעקו למקום, ובכיכר תועד הערב גם מסוק שנחת שם. הכיכר הוא מוקד תיירותי מרכזי, ובסביבתה ישנן חנויות רבות שבהן התחוללה בהלה גדולה ולפי הדיווחים האנשים שהיו בהן באותם רגעים התבצרו בפנים. עד ראייה בשם אלכסנדר סיפר לאתר החדשות "פאקט": "היינו בדרך לחנות כששמענו יריות. פתאום הסתובבנו וראינו אנשים מתחילים לרוץ. תיירים ממדינות אחרות לא הבינו מה קורה. שמענו כ-20 יריות, רצנו לתוך החנות, המוכרת סגרה את הדלת והמתנו שם זמן מה. מעולם לא ראיתי בהלה כזאת. אנשים רצו לתוך החנויות כדי למצוא מחסה".
בערוץ TV Republika צוטט עד ראייה שאמר כי הירי בוצע ממכונית סבוארו שחורה: "נהג בה אדם שירה לעבר אנשים בחנויות של זארה ובכיכר", סיפר האיש. עד ראייה נוסף אמר לערוץ: "ראיתי סובארו שחורה כשבחור יצא ממנה. ראיתי את הבחור, והוא התחיל לטעון את הרובה שלו. אני לא חושב שהוא ירה לכל עבר באופן עיוור, אלה היו יריות מכוונות. הוא חבש מעין מסכת משטרה והרכיב משקפי מגן. אחר כך הוא ירה לעבר הכנסייה ונמלט לכיוון רחוב גרודזקה. כולם ברחו מהמקום, גם אנשים שהיו בכרכרות הרתומות לסוסים".
ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מסר הערב כי הוא מקבל עדכונים על האירוע וכי המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המתקפה.
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