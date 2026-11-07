לפחות חמישה בני אדם נרצחו ו-12 נוספים נפצעו באירוע ירי בכיכר המרכזית בקרקוב, העיר השנייה בגודלה במדינה. לפי הדיווחים היורה פתח באש בכיכר מרכב נוסע וירה לעבר קורבנותיו באקראי. המשטרה המקומית מסרה כי הוא נלכד בזמן שניסה להימלט, וכי הנשק שבו השתמש היה רובה "מסוג צבאי". התוקף עצמו היה לבוש בלבוש בסגנון צבאי. עוד נמסר כי אין חשד למעורבים נוספים בירי.

לפחות חמישה בני אדם נרצחו ו-12 נוספים נפצעו באירוע ירי בכיכר המרכזית בקרקוב, העיר השנייה בגודלה במדינה. לפי הדיווחים היורה פתח באש בכיכר מרכב נוסע וירה לעבר קורבנותיו באקראי. המשטרה המקומית מסרה כי הוא נלכד בזמן שניסה להימלט, וכי הנשק שבו השתמש היה רובה "מסוג צבאי". התוקף עצמו היה לבוש בלבוש בסגנון צבאי. עוד נמסר כי אין חשד למעורבים נוספים בירי.

לפחות חמישה בני אדם נרצחו ו-12 נוספים נפצעו באירוע ירי בכיכר המרכזית בקרקוב, העיר השנייה בגודלה במדינה. לפי הדיווחים היורה פתח באש בכיכר מרכב נוסע וירה לעבר קורבנותיו באקראי. המשטרה המקומית מסרה כי הוא נלכד בזמן שניסה להימלט, וכי הנשק שבו השתמש היה רובה "מסוג צבאי". התוקף עצמו היה לבוש בלבוש בסגנון צבאי. עוד נמסר כי אין חשד למעורבים נוספים בירי.

באתר החדשות TVN 24 דיווחו כי היורה פתח כאמור באש ממכונית, וכי בין הפצועים באירוע גם שני שוטרים. בעיתון "גזטה ויבורצ'ה" דיווחו כי הירי החל בסביבות השעה 15:00 לפי השעון המקומי, וכי אז המכונית נכנסה לתוך הכיכר ואדם מתוכה החל לירות באקראי לעבר קורבנותיו. "עדי ראייה סיפרו כי היריות נורו ברצף, בדומה לאש ממקלע", נכתב בעיתון, שדווח עוד כי התוקף עצמו נורה.

באתר החדשות TVN 24 דיווחו כי היורה פתח כאמור באש ממכונית, וכי בין הפצועים באירוע גם שני שוטרים. בעיתון "גזטה ויבורצ'ה" דיווחו כי הירי החל בסביבות השעה 15:00 לפי השעון המקומי, וכי אז המכונית נכנסה לתוך הכיכר ואדם מתוכה החל לירות באקראי לעבר קורבנותיו. "עדי ראייה סיפרו כי היריות נורו ברצף, בדומה לאש ממקלע", נכתב בעיתון, שדווח עוד כי התוקף עצמו נורה.

באתר החדשות TVN 24 דיווחו כי היורה פתח כאמור באש ממכונית, וכי בין הפצועים באירוע גם שני שוטרים. בעיתון "גזטה ויבורצ'ה" דיווחו כי הירי החל בסביבות השעה 15:00 לפי השעון המקומי, וכי אז המכונית נכנסה לתוך הכיכר ואדם מתוכה החל לירות באקראי לעבר קורבנותיו. "עדי ראייה סיפרו כי היריות נורו ברצף, בדומה לאש ממקלע", נכתב בעיתון, שדווח עוד כי התוקף עצמו נורה. צפו בתיעוד שהופץ בתקשורת המקומית ובו נטען שנראה חלק מהאירוע:

כוחות חירום רבים הוזעקו למקום, ובכיכר תועד הערב גם מסוק שנחת שם. הכיכר הוא מוקד תיירותי מרכזי, ובסביבתה ישנן חנויות רבות שבהן התחוללה בהלה גדולה ולפי הדיווחים האנשים שהיו בהן באותם רגעים התבצרו בפנים. עד ראייה בשם אלכסנדר סיפר לאתר החדשות "פאקט": "היינו בדרך לחנות כששמענו יריות. פתאום הסתובבנו וראינו אנשים מתחילים לרוץ. תיירים ממדינות אחרות לא הבינו מה קורה. שמענו כ-20 יריות, רצנו לתוך החנות, המוכרת סגרה את הדלת והמתנו שם זמן מה. מעולם לא ראיתי בהלה כזאת. אנשים רצו לתוך החנויות כדי למצוא מחסה".

כוחות חירום רבים הוזעקו למקום, ובכיכר תועד הערב גם מסוק שנחת שם. הכיכר הוא מוקד תיירותי מרכזי, ובסביבתה ישנן חנויות רבות שבהן התחוללה בהלה גדולה ולפי הדיווחים האנשים שהיו בהן באותם רגעים התבצרו בפנים. עד ראייה בשם אלכסנדר סיפר לאתר החדשות "פאקט": "היינו בדרך לחנות כששמענו יריות. פתאום הסתובבנו וראינו אנשים מתחילים לרוץ. תיירים ממדינות אחרות לא הבינו מה קורה. שמענו כ-20 יריות, רצנו לתוך החנות, המוכרת סגרה את הדלת והמתנו שם זמן מה. מעולם לא ראיתי בהלה כזאת. אנשים רצו לתוך החנויות כדי למצוא מחסה".

כוחות חירום רבים הוזעקו למקום, ובכיכר תועד הערב גם מסוק שנחת שם. הכיכר הוא מוקד תיירותי מרכזי, ובסביבתה ישנן חנויות רבות שבהן התחוללה בהלה גדולה ולפי הדיווחים האנשים שהיו בהן באותם רגעים התבצרו בפנים. עד ראייה בשם אלכסנדר סיפר לאתר החדשות "פאקט": "היינו בדרך לחנות כששמענו יריות. פתאום הסתובבנו וראינו אנשים מתחילים לרוץ. תיירים ממדינות אחרות לא הבינו מה קורה. שמענו כ-20 יריות, רצנו לתוך החנות, המוכרת סגרה את הדלת והמתנו שם זמן מה. מעולם לא ראיתי בהלה כזאת. אנשים רצו לתוך החנויות כדי למצוא מחסה".