לאחר שורת הקלות ושינויים בהסדרי העלייה להר הבית במהלך כהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במשטרה מציבים הפעם קו אדום: ל-ynet נודע כי המשטרה גיבשה חוות דעת מקצועית המתנגדת לפתיחת הר הבית ליהודים בשבתות, בניגוד לעמדתו של השר המבקש לקדם את המהלך.

עליית יהודים להר הבית ( צילום: ilia YEFIMOVICH / AFP )

במהלך כהונתו של בן גביר נרשמו שינויים משמעותיים בהסדרי העלייה להר הבית, ובכללם הרחבת שעות הביקור ליהודים והקלות נוספות. אלא שבניגוד למהלכים קודמים, הפעם, לאחר בחינה מקצועית של הסוגיה, עמדת המשטרה היא כי אין לאפשר את שינוי ההסדר הקיים ולפתוח את ההר לביקורי יהודים גם בשבתות.

נכון להיום מתאפשרת עליית יהודים להר הבית בימים ראשון עד חמישי, בשעות מוגדרות ובכפוף להנחיות המשטרה. בן גביר מבקש למנוע את ההסדר שמונע ביקורי יהודים במקום בשבתות, ובחודש ספטמבר אף פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לקדם את המהלך, על-רקע עתירה שהוגשה לבג"ץ בדרישה לאפשר כניסת יהודים להר גם ביום המנוחה היהודי.

העתירה הוגשה בתחילת ספטמבר על-ידי כמה פעילי הר הבית נגד ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי ומפקד מחוז ירושלים. העותרים ביקשו מבג"ץ להורות למדינה לנמק מדוע לא יבוטל האיסור הגורף על כניסת יהודים ומבקרים שאינם מוסלמים להר הבית בשבתות. לטענתם, מדובר במדיניות מפלה ובלתי סבירה, שסותרת גם את ההסדר שהיה נהוג במקום בעבר. לצד העתירה ביקשו העותרים להוציא צו ביניים דחוף.

בעתירה טענו הפעילים כי אין הצדקה ביטחונית להמשך סגירת ההר בשבתות, במיוחד לאחר השינויים שחלו בשנים האחרונות בהסדרי העלייה ובאכיפת הסדר הציבורי במקום. בין היתר נטען כי "הסירוב לפתיחת הר הבית בשבתות כנראה נובע משיקולים זרים שאינם קשורים למצב הביטחוני בהר הבית".

"תרומה מכרעת לביטחונה וחוסנה של המדינה"

במקביל להליך המשפטי, בן גביר הבהיר כי הוא תומך בשינוי המדיניות. במכתב ששיגר לראש הממשלה ב-16 בספטמבר, ביקש השר לאפשר עליית יהודים להר הבית גם בשבתות, וטען כי מדובר בצעד שיחזק את המשילות והריבונות הישראלית במקום. בן גביר דחה את הטענות שלפיהן פתיחת ההר בשבתות עלולה לפגוע בביטחון, וכתב כי "גאווה יהודית ועמידה על עקרונות לא רק שאינה פוגעת בביטחון אלא ההפך - היא תורמת תרומה מכרעת לביטחונה ולחוסנה של המדינה".

עוד כתב אז השר כי "סכנה ממשית לביטחון המדינה היא להתקפל מפני איומים של אויבינו". בן גביר ביקש לאפשר את פתיחת ההר כבר בראש השנה, כחלק ממה שהגדיר כהמשך חיזוק המשילות במקום. במסגרת ההליך בבג"ץ ביקשה המדינה פרק זמן נוסף לבחינת הסוגיה.