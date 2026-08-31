ראש מועצה מכהן בדרום הארץ נעצר הבוקר (שני) יחד עם בני משפחתו ובכירים נוספים ברשות המקומית, בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. בסך הכול נעצרו שבעה חשודים ושישה נוספים עוכבו לחקירה. במקביל ערכו השוטרים חיפושים במשרדי המועצה.

כספים שמצאה המשטרה במהלך הפעילות ( צילום: דוברות המשטרה )

המעצרים בוצעו עם מעבר החקירה, שהתנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי, לשלב הגלוי. את החקירה מנהל כוח משימה למאבק בעבירות בתחום המכרזים ביאל"כ להב 433, בשיתוף מחוז דרום של המשטרה.

לפי החשד, המעורבים פעלו להטיית מכרזים במועצה וביצעו עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. עוד נבדק החשד כי עובדים הועסקו במועצה באופן פיקטיבי, במטרה להוציא כספים מקופת הרשות במרמה ולהעבירם לכיסיהם הפרטיים של החשודים. במבצע המעצרים השתתפו לצד חוקרי להב 433 גם שוטרי מחוז דרום, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, לוחמי מתפ"א, החטיבה הטקטית של מג"ב ויחידת הגדעונים 33.

החקירה מתנהלת בשיתוף רשות המיסים - מע"מ ומס הכנסה - והרשות לאיסור הלבנת הון, ומלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. בהתאם לצורכי החקירה, החשודים צפויים להיות מובאים בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.