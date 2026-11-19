גבר בן 74 מאום אל פחם נורה למוות היום (חמישי) בערערה. הוא נפצע אנושות, אך צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע מותו. בעבר נרצחו גם בנו ונכדו.

גבר בן 74 מאום אל פחם נורה למוות היום (חמישי) בערערה. הוא נפצע אנושות, אך צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע מותו. בעבר נרצחו גם בנו ונכדו.

גבר בן 74 מאום אל פחם נורה למוות היום (חמישי) בערערה. הוא נפצע אנושות, אך צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע מותו. בעבר נרצחו גם בנו ונכדו.