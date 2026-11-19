גבר בן 74 מאום אל פחם נורה למוות היום (חמישי) בערערה. הוא נפצע אנושות, אך צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע מותו. בעבר נרצחו גם בנו ונכדו.
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי. שוטרי תחנת עירון וחוקרי הזיהוי הפלילי הגיעו לזירה לאחר קבלת הדיווח, והחלו באיסוף ממצאים וראיות.
הדיווח על הירי הקבל בשעה 10:57 במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על גבר שנפצע מירי. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר ללא סימני חיים וקבעו את מותו. חובש רפואת חירום במד"א אוסאמה עודה סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע מירי. הענקנו לו טיפול רפואי כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו".