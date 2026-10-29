הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל צה"ל שנאשם בביצוע משימות עבור גורם איראני. שב"כ, המשטרה וצה"ל עצרו חייל בחודש שעבר, והיום הוגש נגשו כתב האישום, בגין עבירות של מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה לתועלת האויב ומגע עם סוכן זר. בחקירתו של החייל עלה כי ניהל קשר עם גורמים איראניים במשך כשנה, שבמהלכה מסר מידע רגיש אודות פעילות צבאית של יחידתו, ונתוני כוננויות והקפצות בצה"ל בכלל. במסגרת הקשר, החייל העביר למפעילו מידע על בסיסים צבאיים ונקודות ציון, וכן צילם מיירטים, רכבים צבאיים ומטוסי תדלוק אמריקנים שחנו בישראל.