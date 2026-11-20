צה"ל הודיע הערב (שישי) כי המחבל אחמד יעקוב, שעמד בראש חוליה שביצעה פיגוע מטענים בתפר הגלבוע לפני כשנתיים, הסגיר את עצמו הבוקר לידי כוחות הביטחון במעבר סאלם.

המחבל אחמד יעקוב

בצבא אמרו כי בתקופה האחרונה פעלו כוחות צה"ל בעשרות מבצעים בהכוונת שב"כ כדי לעצור אותו - אך בסופו של דבר הוא לא נתפס בהם.

יעקוב, כך נמסר, ניסה להוציא לפועל פיגועי ירי ומטענים נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון לאורך שנים. בצה"ל ציינו כי הוא היה בקשר עם גורמי טרור שונים מחוץ ליהודה ושומרון.

שמו של יעקוב פורסם כמי שחוסל על ידי כוחות צה"ל עוד בקיץ 2024 בג'נין. גם השנה הוזכר שמו כמי שנהרג בתקיפה אווירית באזור ג'נין, יחד עם קייס ביטאוי - לשעבר איש התארגנות הטרור בג'נין. אחרי הדיווחים ההם לא פורסם דבר על גורלו של יעקוב, והבוקר - כאמור - הסגיר את עצמו לידי הצבא.

הפיגוע שאותו הוביל יעקוב בתפר הגלבוע התרחש ביולי 2024. שני עובדי קבלן של משרד הביטחון נפצעו אז באורח קל מפיצוץ מטען שהונח סמוך לגדר ליד מלכישוע. השניים, כך עלה אז מהתחקיר, זיהו את המטען כחפץ חשוד בגדר בטרם התפוצץ.

"מטען אחד התפוצץ וגרם לתקלה בשער. לא ידענו שהתקלה נגרמה כתוצאה ממטען, והתקרבנו כדי להבין מה קרה", שחזר אז אחד הפצועים. הוא סיפר כי יחד עם העובד השני, הם הצליחו לזהות עשן, וחברו חשב כי טרקטור נכנס בשער - אך הוא חשד שמדובר במטען שהתפוצץ. בשלב הזה, לדבריו, הופעל מטען חבלה שני (מתוך שלושה). "עפנו", אמר. "הרכב עף, הכריות נפתחו, ניצלנו בנס".