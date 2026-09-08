עשרות חרדים קיצונים הפגינו הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים נגד עבודות הרכבת הקלה. בתיעודים מהזירה נראה כי המשתתפים בהפגנה הקריסו רמזור והשחיתו גדרות של אתרי העבודות. המשטרה התעמתה עם המתפרעים, ובזירה נעשה שימוש ברימוני הלם ובמכת"זית. שניים ממפירי הסדר נעצרו.

עשרות חרדים קיצונים הפגינו הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים נגד עבודות הרכבת הקלה. בתיעודים מהזירה נראה כי המשתתפים בהפגנה הקריסו רמזור והשחיתו גדרות של אתרי העבודות. המשטרה התעמתה עם המתפרעים, ובזירה נעשה שימוש ברימוני הלם ובמכת"זית. שניים ממפירי הסדר נעצרו.

עשרות חרדים קיצונים הפגינו הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים נגד עבודות הרכבת הקלה. בתיעודים מהזירה נראה כי המשתתפים בהפגנה הקריסו רמזור והשחיתו גדרות של אתרי העבודות. המשטרה התעמתה עם המתפרעים, ובזירה נעשה שימוש ברימוני הלם ובמכת"זית. שניים ממפירי הסדר נעצרו.

מהמשטרה נמסר כי: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יס"ם ומג"ב פעלו בהפרת הסדר. מפירי הסדר ניסו לגרום נזקים ולחסום צירי תנועה לסירוגין. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר בלתי חוקית והודיע למפירי הסדר להתפנות מהציר. משלא נענו החלו הכוחות להשתמש בכוח, במכת"זית ואמצעים לפיזורם".

מהמשטרה נמסר כי: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יס"ם ומג"ב פעלו בהפרת הסדר. מפירי הסדר ניסו לגרום נזקים ולחסום צירי תנועה לסירוגין. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר בלתי חוקית והודיע למפירי הסדר להתפנות מהציר. משלא נענו החלו הכוחות להשתמש בכוח, במכת"זית ואמצעים לפיזורם".

מהמשטרה נמסר כי: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יס"ם ומג"ב פעלו בהפרת הסדר. מפירי הסדר ניסו לגרום נזקים ולחסום צירי תנועה לסירוגין. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר בלתי חוקית והודיע למפירי הסדר להתפנות מהציר. משלא נענו החלו הכוחות להשתמש בכוח, במכת"זית ואמצעים לפיזורם".