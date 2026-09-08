עשרות חרדים קיצונים הפגינו הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים נגד עבודות הרכבת הקלה. בתיעודים מהזירה נראה כי המשתתפים בהפגנה הקריסו רמזור והשחיתו גדרות של אתרי העבודות. המשטרה התעמתה עם המתפרעים, ובזירה נעשה שימוש ברימוני הלם ובמכת"זית. שניים ממפירי הסדר נעצרו.
מהמשטרה נמסר כי: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יס"ם ומג"ב פעלו בהפרת הסדר. מפירי הסדר ניסו לגרום נזקים ולחסום צירי תנועה לסירוגין. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר בלתי חוקית והודיע למפירי הסדר להתפנות מהציר. משלא נענו החלו הכוחות להשתמש בכוח, במכת"זית ואמצעים לפיזורם".
הפגנות הפלגים הקיצוניים שנערכות מעת לעת באזור הרכבת הקלה בירושלים מכוונות נגד בניית ומבר "הקו הירוק" בתוך השכונות החרדיות. בניית הקו, שאמור לחבר בין שכונת גילה להר צופים, הייתה אמורה להסתיים בסוף 2025, אך בפועל העבודות החלו רק באוקטובר בשנה שעברה, בעקבות עיכובים שונים, ובהם המלחמה וגם התנגדות הפלגים החרדיים הקיצונים. כעת סיום העבודות צפוי לסוף 2027.
ביולי השנה דווח כי נזקי התפרעויות החרדים נגד הקו הירוק של הרכבת הקלה בבירה מגיעים להערכת גורמים שמעורבים בפרויקט כבר לחצי מיליארד שקל.