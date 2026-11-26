בית הדין למשמעת של עובדי המדינה גזר פיטורים לאלתר, נזיפה חמורה ופסילה של ארבע שנים מעבודה במשרד הבריאות על אבראהים אגבאריה, אח מוסמך במחלקת "השחר" הסגורה במרכז הרפואי לבריאות הנפש "מרחבים" בבאר יעקב. בדצמבר 2023 מטופל תקף את אגבאריה באכזריות, בעט באשכיו, הכה אותו באגרוף בפניו באופן שעקר שתל ושתיים משיניו, ומשך בחוזקה בזקנו עד שתלש ממנו שערות. המטופל הועבר לחדר "ההגבלה", שבו רותק ונקשר למיטה, ובעודו נטול יכולת תזוזה פנה אליו אגבאריה וגער בו, תוך הדגמה כיצד הוכה על ידו. הוא הניח את ידו על פניו וטפח עליהם, ובהמשך הניח כרית על פני המטופל והחזיק אותה למשך כ-30 שניות.