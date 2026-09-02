יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי כשכיהן כרמטכ"ל ב-2018, לאחר שטייסי חיל אוויר נטשו מטוס שהופל - לא הצליח להשיג את ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך שעתיים והחליט בעצמו על תקיפות בסוריה. לדבריו: "ב-10 בינואר 2018 אנו תוקפים קרון בסוריה, ששלח כטב"ם לישראל ותוך כדי הפעולה מופל מטוס F-16 בשעה חמש בבוקר. אני רמטכ"ל, ומחליט יחד עם ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר לבצע תקיפה רחבה. אני מבקש לעדכן ולהתייעץ עם ראש הממשלה, אני לא מצליח במשך שעה שעתיים - ואני לוקח החלטה. לפתע הוא מגיח לי בחמ"ל של חיל האוויר אחרי שלוש-ארבע שעות".