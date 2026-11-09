בהופעתם הפומבית המשותפת הראשונה מאז עזבו את תפקידם, במליאת הפתיחה של העצרת הכללית של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה בוושינגטון, הציעו הלילה (בין ראשון לשני) מזכירי המדינה לשעבר של ארצות הברית, מייק פומפאו הרפובליקני שכיהן תחת הנשיא דונלד טראמפ בכהונתו הראשונה בבית הלבן, ו אנתוני בלינקן הדמוקרטי שכיהן תחת ג'ו ביידן, חזונות מתחרים לגבי המלחמה ב איראן ותפקידה של ארצות הברית במזרח התיכון.

במהלך השיחה, בלינקן שלל את הטענות נגד ישראל לפיהן פגעה במכוון באזרחים פלסטינים בזמן המלחמה ברצועת עזה. "המטרה הייתה חמאס, ולמרבה הצער, יותר מדי אנשים נלכדו בין לבין וסבלו נורא כתוצאה מכך", אמר. "הייתה מידה מסוימת של זלזול ברווחתם של האזרחים הפלסטינים, ולפעמים ישראל עשתה את המינימום ההכרחי בלבד כדי למנוע פגיעה. אבל זה שונה בתכלית מכוונה לפגוע בהם או לחסל אותם".

בלינקן: המטרה בעזה הייתה חמאס ( צילום: עצרת הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה )





שני הבכירים לשעבר דיברו בין השאר על איראן ועל הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל. בנוגע לאיראן, טען פומפאו כי ארה"ב חייבת להמשיך להפעיל לחץ על המשטר ועל שלוחיו, ולא לאפשר לו הישגים. גם על חמאס, לשיטתו, צריך להמשיך ללחוץ. "חמאס לא מתכוון לוותר על הנשק שלו. לכן, המשיכו להפעיל לחץ שם. המצור הכלכלי הגיוני. הייתי מציע לרדוף אחר נכסים נוספים בתוך איראן. עדיין יש להם את היכולת לפגוע באזור המפרץ ולאיים על ישראל. לנו יש את היכולת, אם לא לחסל אותה, למתן אותה באופן מהותי".

בלינקן, מצידו, הדגיש את חשיבות הדיפלומטיה. "יש לנו בעיה שלא הייתה קיימת קודם, וזו מצר הורמוז. והמציאות הקשה היא, שאני חושב שכל פתרון, אם הוא דיפלומטי, שאני מאמין בו בשלב זה, למרבה הצער, כנראה יצטרך לתת לאיראנים משהו, הקלה בסנקציות, משהו מהמצר עצמו. כל זה אפשרי; זה בר ביצוע, ואני חושב שזה עדיף על הסלמה. בהיעדר הסלמה מסיבית למדי, אני לא רואה איך אפשר להתמודד עם זה צבאית. ואני חושב שזה יהיה רעיון נורא".

על הסיוע האמריקני לישראל אמר פומפאו: "אם אנו מספקים את 4 מיליארד הדולר בשנה, שמופנים בעיקר לרכישת מערכות נשק אמריקניות מלוקהיד וריית'און ומקבלני ביטחון גדולים, זה הרבה פחות מהותי מאופי היחסים בין ארצות הברית לישראל. בין אם נספק את הכסף יהיה עדיין קשר עמוק, סיוע ושותפות שחשובה מבחינה היסטורית. לא רק לישראל, אלא גם לאמריקה".

בלינקן אמר: "אני חושב שאתם רואים הכרה מצד ממשלת ישראל בכך שהדבר הזה לא יימשך לנצח, וניסיון להבהיר בגוף הפוליטי בישראל שלא, אנחנו יכולים לשלם על הדברים שלנו בעצמנו. אנחנו לא צריכים את סוג הסיוע שאנחנו מקבלים מארה"ב מבחינת תשלום עבור מה שאנחנו רוכשים".

גלריה אנתוני בלינקן. "לאלו שאומרים 'מהנהר ועד הים', שרוצים שישראל תיעלם, נחשו מה? היא לא" אנתוני בלינקן. "לאלו שאומרים 'מהנהר ועד הים', שרוצים שישראל תיעלם, נחשו מה? היא לא" ( צילום: Nathan Howard/Pool Photo via AP )

בלינקן הוסיף על דבריו בנוגע לטענות נגד התנהלות ישראל ברצועת עזה והפגיעה הבלתי-מכוונת בלא-מעורבים: "יש לנו גם ציפייה, ארצות הברית וישראל, שקשה ככל שיהיה, קשה ככל שיהיה, כואב ככל שיהיה, ננסה לפעול בסטנדרט גבוה יותר. עלינו להיות מסוגלים להכיר בצדקת הציווי של ישראל להגיב לאחר 7 באוקטובר. עלינו גם להיות מסוגלים להכיר בסבלם של הפלסטינים בעזה בימים הרבים שלאחר מכן".

פומפאו אמר על כך: "כאשר אתה צודק באופן כל כך בסיסי, והרוע כל כך חד צדדי וכה ברור, אתה מספר את הסיפור שוב ושוב, ואתה חוזר על ההגינות הבסיסית של הצבא הישראלי וכיצד הוא נלחם במלחמה הזו".

עוד אמר בלינקן: "לאלו שאומרים 'מהנהר ועד הים', שרוצים שישראל תיעלם, נחשו מה? היא לא. ולאלו הדוגלים בישראל השלמה, שרוצים להמשיך לבנות התנחלויות, שרוצים שהפלסטינים ייעלמו, נחשו מה? הם לא. יש 7 מיליון יהודים. יש 7 מיליון ערבים ופלסטינים. אף אחד לא הולך לשום מקום. ואלא אם כן תהיו מוכנים להכיר בעובדה הזו, ואלא אם כן תהיו מוכנים לפעול על פי העובדה הזו, הסכסוך הזה לעולם לא ייפתר, וישראל לעולם לא תהיה בטוחה. אני מאמין מעומק ליבי, כפי שהאמנתי לאורך כל הדרך, שהדרך היחידה קדימה היא באמצעות ישראל בטוחה ופלסטין ריבונית".

סכנת הבוטים ושיתוף הפעולה ההדוק

השניים שוחחו גם על נזקים שנגרמים מהרשתות החברתיות. בלינקן אמר כי אחד מההיבטים להתעוררות האנטישמיות בשנים האחרונות "הוא בבירור מה שאנחנו רואים בפלטפורמות המדיה החברתית". בלינקן העלה חששות לגבי "צבאות בוטים", ותהה מאיפה הם מגיעים, מי מממן אותם ומה כוונתם. הוא הזהיר כי תוכן מקוון יכול "לעודד, לזרז, ואולי אפילו לגרום למישהו שאינו מאוזן לנקוט פעולה".

מייק פומפאו. "מפספסים איך רוסיה וסין עובדות על לספר את הסיפור של 'ישראל הרעה'"

פומפאו הוסיף: "אחד הדברים שאני חושב שאנחנו באופן קולקטיבי מזלזלים בהם, כי קשה לראות אותו, הוא עד כמה הרעים, הרוסים והסינים, עובדים כדי לספר את הסיפור הזה על 'ישראל הרעה'".

עוד אמר פומפאו במהלך המפגש כי "ארגוני המודיעין של הישראלים מצילים חיים של אמריקנים כל הזמן - דבר שלא מגיע לכותרות. הם מסייעים לנו במגוון תחומים. נגדי למשל תלוי ועומד איום במוות מצד האיראנים ופרס של מיליון דולר למי שיחסל אותי. המודיעין הישראלי מסייע רבות בכך שאני נמצא במקומות שבהם אני צריך להיות, ונמנע מלהגיע למקומות שבהם אסור לי להיות".

לדבריו, "ישראל שותפה נהדרת שלנו ולא רק בתחום הצבאי. הטכנולוגיה שלהם היא ברמת עולמית ואסור לנו לזלזל באנרגיה החדשנית שנובעת מאומה שנמצאת בעיצומו של סכסוך נורא מאז 7 באוקטובר. זה באמת מדהים. הם חברים נהדרים ושותפים חשובים. לא היינו יכולים לבצע את עבודת המודיעין הנדרשת בלעדיהם. וחשוב שתדעו - עליכם להיות גאים מאוד גם במה שהצבא שלנו ואנשי המודיעין שלנו עושים. אנחנו מבצעים עבודה מצוינת כדי לסייע לישראל להיות בטוחה ומוגנת יותר".