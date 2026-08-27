המשטרה פרסמה את שמו של פאדי עזאר, תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו, החשוד בפרשת עבירות מין בקטינות ברשת. "יחידה 105 בלהב 433 לקורבנות נוספים שנפגעו ממנו לפנות למשטרה", נמסר. במסגרת החקירה אותרו עד כה יותר מ-20 מתלוננות. על פי החשד, עזאר התחזה לקטין בן 16 באפליקציות טיקטוק ואינסטגרם, תוך שימוש בתמונתו של קטין אחר, ויצר קשר עם ילדות ונערות בגילים 11–15. במסגרת החקירה עלה החשד כי פעל בשיטה זו במשך ארבע שנים, בין 2022–2025. עזאר שוחרר בתנאים מגבילים, שכוללים מעצר בית למשך 10 ימים, וכן הרחקה למשך 90 ימים מכל ממשק עם קטינים וממוסדות חינוך.