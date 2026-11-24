העונש האכזרי שהושת עליה ועל עמיתיה נתפס לא רק כעדות להמשך הדיכוי המתמשך של נשים תחת משטר האייתוללות, אלא כחלק ממבצע דיכוי רחב יותר שרק החריף מאז

מחאת הענק בתחילת השנה