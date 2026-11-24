פעילים למען זכויות אדם ומתנגדי המשטר באיראן מביעים זעזוע מעונש המלקות האכזרי שספגה אתמול הזמרת פרסטו אחמדי, בגלל הופעת יוטיוב שערכה לפני שנתיים ללא חיג'אב, בניגוד לחוקי הצניעות הנוקשים שאוכפת הרפובליקה האיסלאמית. אחמדי נידונה ל-74 מלקות, ולמרות שלל ניסיונות ועתירות למנוע את ביצוע העונש אתמול הוא הוצא לפועל במשרדי התביעה בעיר קום, ויחד עמה ספגו מלקות גם ארבעה מוזיקאים גברים שהשתתפו לצדה בהופעה.
העונש האכזרי שהושת עליה ועל עמיתיה נתפס לא רק כעדות להמשך הדיכוי המתמשך של נשים תחת משטר האייתוללות, אלא כחלק ממבצע דיכוי רחב יותר שרק החריף מאז מחאת הענק בתחילת השנה, שעשרות אלפי איראנים נהרגו בה על ידי כוחות הביטחון של המשטר, והמלחמה שפרצה בהמשך מול ישראל וארה"ב. במסגרת הדיכוי הזה הרחיבה איראן משמעותית את השימוש בעונשים קשים נגד מבקרי המשטר ופעילי מחאה, בכלל זאת עונש מוות.
מחמוד אמירי-מוגדאם, מנהל הארגון "זכויות אדם באיראן" (IHRNGO) שמושבו בנורבגיה, הזכיר שהעונש בוצע בשעה שכלכלת איראן ממשיכה לקרוס אל מול המצור האמריקני. "היא שרה – הרפובליקה האיסלאמית השיבה לה בהצלפה", הוא כתב ברשת X. "ממשלה שלא מסוגלת לפתור את המשברים הנוגעים לפרנסה, למים ולחשמל, אך אינה מהססת להצליף באישה בגלל קולה – הגיעה לסוף דרכה". לעונש הגיבו עוד שלל פעילים איראנים, ואחד מהם, מוג'תבא נג'פי, כתב בציוץ ציני: "אם זה אפשרי, בעיצומה של מה שאתם מכנים מלחמה 'קיומית', הימנעו מהלקאת בנותיה של ארצנו. האם זה מסובך מדי בשבילכם?".
גם יורש העצר האיראני הגולה רזא פהלווי גינה את העונש, ובלשכתו מסרו כי הוא נועד "להשפיל ולדכא" ומעיד על כך שמשטר האייתוללות "מבועת" מקולן של נשים. "לפני הטלטלה של 1979 הייתה איראן מרכז של אמנות ומוזיקה, ונשים היו פורצות דרך בהבלטת מקומן בתחומים אלה. אולם כיום, הרפובליקה האיסלאמית הפושעת מצליפה באומץ וביופי. המשטר האנטי-איראני הזה יושמד בקרוב, ונשים ישובו לזרוח בכל תחומי האמנות, החברה, הכלכלה והפוליטיקה באיראן חופשית, כשהן עומדות כתף אל כתף עם הגברים כדי לבנות מחדש את מולדתנו", נכתב בהודעה.
אחמדי בת ה-29 היא זמרת מוכרת באיראן, והעונש עליה ועל ארבעת שותפיה נגזר בעקבות ההופעה שערכו בדצמבר 2024. היא נערכה בלי קהל ושודרה ביוטיוב, ומאז צברה שם כבר יותר מ-3 מיליון צפיות. אחמדי הופיעה בשמלה שחורה החושפת את צווארה וזרועותיה, ועם שיער חשוף. בעמוד ההופעה ביוטיוב היא תיארה אותה כך: "אני פרסטו, בחורה שרוצה לשיר לאנשים שהיא אוהבת. זו זכות שאיני יכולה להתעלם ממנה, לשיר לארץ שאני אוהבת כל כך". ההופעה שודרה מהמבנה ההיסטורי "דֵיְר-אֶ גַצִ'ין", קרוואנסראי (מונח פרסי המתאר חאן מבוצר ששימש בעבר כתחנת עצירה לעוברי דרך) השוכן סמוך לעיר קום – שקדושה לשיעים ונחשבת למעוז של שמרנות דתית.
ההופעה שבגללה נענשה אחמדי:
אחרי ההופעה פשטו כוחות הביטחון על ביתה ועצרו אותה, וביוני השנה היא וארבעת המוזיקאים האחרים שלקחו חלק בהופעה הורשעו ב"פגיעה בצניעות הציבור" בשל מה שתואר כהפצת תוכן "בוטה ולא מוסרי". אף שפסק הדין לא התייחס מפורשות לכך שהופיעה בלי חיג'אב, כבר בתחילת החקירה נגדה דיווחה התקשורת האיראנית כי היא נפתחה בגלל שלא עמדה ב"סטנדרטים החוקיים והדתיים" של המדינה. בארגון IHRNGO העריכו כי לבושה של אחמדי היה גורם משמעותי בעונש שהוטל עליה, וכי ההליך המשפטי נבע גם מכך ששרה בפומבי ושנתפסה כמי שקוראת תיגר על המשטר.
בנוסף לגזר הדין של 74 מלקות, על אחמדי ועל שותפיה נאסר לעסוק בפעילות מוזיקלית או לצאת מאיראן למשך שנתיים. בספטמבר נדחה הערעור שהגישו על פסק הדין, חרף שלל גינויים שנשמעו בעקבותיו מצד ארגוני זכויות אדם. "עשינו כל שביכולתנו כדי להביא לביטול פסק הדין, או לכל הפחות להפחתת העונש או לעיכוב ביצועו, אך ללא הצלחה", אמר אתמול ל-BBC אחד מעורכי דינה של אחמדי. "ניסינו גם לדחות את ביצוע העונש, אך מחלקת האכיפה עמדה על כך שהוא יבוצע באופן מיידי", הוא אמר. לפי הדיווחים ארבעת הגברים שהולקו לצד אחמדי הם סוהייל פקיה-נסירי, אמין טאהרי, אמירעלי פירניה ומוחסן לשקרי.
"הלקאתה של פרסטו אחמדי בשל שירתה והתלבשותה כרצונה היא הפרה בוטה של זכויותיה הבסיסיות, וממחישה באופן מצמרר את נחישותם של שלטונות איראן לדכא את חירותן של נשים ולהעניש באלימות כל מי שמעז לקרוא תיגר על החוקים והמדיניות המפלים שלהם", אמרה בהאר גנדאהרי מ"המרכז לזכויות אדם באיראן" (CHRI), שמושבו בארה"ב.
על פי חוקי השריעה (ההלכה האיסלאמית) הנאכפים באיראן, נשים וילדות שהגיעו לבגרות מינית חייבות לכסות את שערן בפומבי, ולהתלבש בבגדים ארוכים ורחבים המסתירים את קווי המתאר של גופן. כבר שנים שנשים רבות באיראן מנסות בשלל דרכים לאתגר את כללי הצניעות הללו, וב-2022 פרצו שם מחאות נרחבות בעקבות מותה של הצעירה מהסא אמיני, שנעצרה על ידי משטרת המוסר בטהרן בטענה שעטתה חיג'אב בצורה מרושלת. בהפגנות שפרצו אז נשים שרפו באומץ את כיסויי הראש שלהן וקראו קריאות נגד משטר האייתוללות, אך כמו בגלי מחאה קודמים, וגם בגל המחאה הגדול יותר שפרץ בתחילת השנה, ההפגנות דוכאו באכזריות. למרות זאת, מאז ממשיכות נשים איראניות רבות להפר את חוקי הצניעות ולהסתובב בפומבי בלי להסתיר את שיערן, כשהשלטונות מגיבים מעת לעת במבצעי מעצרים ודיכוי.