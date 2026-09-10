לפחות חמישה בני אדם נספו ו-86 עדיין נעדרים בעקבות שריפה שפרצה אמש במעבורת ב פיליפינים , במה שמסתמן כאחד האסונות הקטלניים ביותר שפקדו את המדינה בשנים האחרונות. כך הודיעו הבוקר (יום ה') הרשויות שם. בתמונות וסרטונים שצילמו מחלצים שהגיעו לזירה נראו להבות מפושטות אוחזות במעבורת כולה, והן ככל הנראה לא הותירו סיכוי למי שנלכד בתוכה.

המעבורת עולה באש בפיליפינים: עשרות עדיין נעדרים ( רויטרס )





גלריה המעבורת המפויחת צפה היום במים. המחלצים עדיין לא יכולים להיכנס בגלל החום והעשן ( צילום: Handout / PHILIPPINE COAST GUARD (PCG) / AFP )

מה שנותר מה"מ.ו ג'ון אסטר". חשד שהאש פרצה במחסן ( צילום: Handout / PHILIPPINE COAST GUARD (PCG) / AFP )

יעד תיירות פופולרי, במיוחד לחובבי הצלילה. קורון ( צילום: shutterstock )

כלי השיט שעלה באש הוא המעבורת "מ.ו ג'וּן אסטר", שהפליגה אתמול מהבירה מנילה כשעל סיפונה 134 בני אדם, מהם 117 נוסעים ו-17 אנשי צוות. לפי הדיווחים האש פרצה במעבורת סביב השעה 18:45 אמש לפי השעון המקומי, כשהמעבורת הייתה קרובה יחסית ליעד הסופי שלה בקורון שבמחוז פאלאוון: באותה העת היא הייתה במרחק של 2.2 קילומטרים מהיעד, והיא הספיקה לשדר אות מצוקה, אך זרמי ים חזקים סחפו אותה למרחק של 14.2 קילומטרים ממנו.

מזג האוויר הסוער והגלים הגבוהים הקשו בהמשך גם על המחלצים. בסרטון שצולם במהלך השריפה נראו אנשי משמר החופים הפיליפיני זורקים אפודי הצלה לעבר ניצולים בזמן שהמעבורת בוערת ברקע. הנוסעים שהצליחו לברוח ממנה הועלו לסירות קטנות יותר, שהובילו אותם למים רדודים. בסך הכול חולצו בחיים 43 בני אדם, בהם הקפטן וארבעה אנשי צוות.

האש אוחזת בכל חלקי המעבורת. המחלצים התמודדו גם עם מזג האוויר הסוער והגלים הגבוהים

ניצולים מורדים בסירות אל החוף ( צילום: PHILIPPINE COAST GUARD (PCG) / AFP )

( צילום: PHILIPPINE COAST GUARD (PCG) / AFP )

הבוקר, אחרי שכובתה האש, כל שנותר מהמעבורת הוא שלד מפויח הנוטה על צדו, אם כי היא עדיין צפה, ולא טבעה. שעות אחרי כיבוי השריפה שובלים של עשן עדיין היתמרו מעל המעבורת החרוכה. ספינות של משמר החופים, כלי שיט צבאיים ומתנדבים פרטיים המשיכו בחיפושים אחר הנעדרים, ומשמר החופים ביקש ברשת הקשר מכלי שיט סמוכים לגלות ערנות למקרה שייתקלו במי מנוסעי המעבורת, והודיע לכפרים הסמוכים לחוף כי ייתכן שחלק מהנוסעים ייסחפו אליהם.

דוברת משמר החופים ציינה כי למחלצים לא התאפשר עדיין להיכנס לתוך המעבורת בשל העשן המיתמר ממנה והחשש מחום קיצוני ומסכנה לפיצוצים בתוכה. עדיין לא ברור מה גרם לשריפה, אבל אחד הניצולים אמר כי ייתכן שהיא החלה במחסן הכבוּדה.

החופים ואתרי הצלילה באזור קורון שבפיליפינים. יעד תיירות פופולרי ( צילום: shutterstock )

( צילום: shutterstock )

( צילום: shutterstock )

העיר קורון, שבדרך אליה פרצה השריפה במעבורת, היא יעד תיירות פופולרי הידוע באתרי הצלילה ובחופים שלו. לפי שעה לא ידוע כמה אזרחים זרים על הסיפון, אך דווח כי בין הניצולים שחולצו היו שני אזרחי צ'ילה. בעמוד הפייסבוק של ראש העיר קורון מאות בני אדם השאירו תגובות בניסיון לקבל עדכונים על חבריהם, בני משפחתם ואפילו כלב שהיו במעבורת.