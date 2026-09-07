אחרי הסערות בדגל התורה עם הפרידה מהיו"ר המיתולוגי משה גפני והח"כ הבולט אורי מקלב - גם באחות החסידית, אגודת ישראל, נערכים לאפשרות של פרידה דרמטית. מאז 2003 כמעט ברצף מכהן בכנסת ובממשלה ישראל אייכלר כנציגו של האדמו"ר מבעלז ברשימת אגודת ישראל לכנסת, אלא שבימים האחורנים נשקלת אפשרות להחליפו.
אייכלר מכהן כיום כסגן שר התקשורת, ובעבר הוא היה יו"ר ועדת העבודה והרווחה וסגן יו"ר הכנסת. בימים האחרונים שוקל האדמו"ר לקבל את ההצעה שהגיעה מצד מקורביו למנות את האיש החזק בחסידות, אליקים שטארק, במקומו של אייכלר כנציג בעלז ברשימה לכנסת. מצידו של אייכלר מנסים להדוף את המהלך ולשמור על מקומו ברשימה, וההחלטה של הרבי צפויה ביממה הקרובה.
בתוך כך, רשימת יהדות התורה המתגבשת, בכפוף למו"מ בין חלקי המפלגה, תכלול ככל הנראה שישה נציגים של דגל התורה וארבעה של אגודת ישראל. יו"ר המפלגה יהיה ח"כ יעקב אשר, במקום השני יהיה יצחק גולדקנופף, במקום השלישי יצחק פינדרוס, לאחר מכן מאיר פרוש ואז משה רוזנטל. במקום השישי יהיו אייכלר או שטארק, במקום השביעי יהודה וייספיש, במקום השמיני יעקב טסלר, במקום התשיעי דודי זלץ, ובמקום העשירי נציג נוסף של דגל התורה.
מי שיוביל כאמור את רשימת יהדות התורה במקומו של גפני הוא ח"כ אשר, שנחשב למקורב לבני ביתו של הרב דוב לנדו. את תפקידו האחרון עזב ח"כ אשר עם עזיבת חברי המפלגה את כלל תפקידיהם הקואליציוניים במחאה על אי-הסדרת הפטור לבני ישיבות.
ח"כ אשר נחשב היה לבאי ביתם הקבוע של הרבנים ובראשם המנהיג הליטאי המנוח הרב שטיינמן. נכדו של הרב שטיינמן, דוד שפירא, הוא כיום האיש החזק בביתו של הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי כיום, וגם שם נחשב ח"כ אשר כנאמן ומקורב מאוד. בחודשים האחרונים ביקשו בביתו של הרב לנדו לרענן את הרשימה, בין היתר בעקבות כילשון חוק הגיוס ורצון להציג לבוחרים רשימה עם דם חדש, אך גם רצון להציב ברשימה ח"כים נאמנים יותר לבית הרב לנדו כדי להעמיק את השפעת אנשיו בסיעה.
אשר שירת בצה"ל תקופה קצרה במילואים אחרי שהתגייס לשלב ב', גיוס אחרי גיל חובת שירות לטירונות קצרה עם תפקיד במילואים בלבד. עם זאת, בשנה האחרונה הוא חבר בוועדת חוץ וביטחון כנציג יהדות התורה - שם נאבק על הסדרת מעמד בחורי הישיבות. בהתחלה תמך במתווה שיפטור כמובן את הצעירים החרדים משירות אם הם מוכרים כתלמידי ישיבה, אך בהמשך היה ממובילי חוק הקפאת המעצרים.