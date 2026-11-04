נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתרץ את המפלה בבחירות האמצע , שם זכו הדמוקרטים בשליטה גם בסנאט ובבית הנבחרים, בכך ש"לא היה על פתק ההצבעה" - ובמלחמה באיראן. "חלק מהתוצאות - בגלל איראן וההשלכות על מחירי הדלק", אמר טראמפ. הוא פרסם תמונת כובע אדום ועליו המילה "וטו", ואמר: "אם הדמוקרטים יעשו דברים משוגעים, אני אטיל עליהם וטו".

"איראן הייתה חלק מהעניין", אמר בריאיון טלפוני ל"וול סטריט ג'ורנל", כשנשאל אם המלחמה תרמה לביצועים החלשים של הרפובליקנים בבחירות - אך הוא לא פקפק בנחיצותה. "עשיתי את הדבר הנכון. הייתי עושה זאת שוב", אמר. לדבריה, העלייה במחירי הנפט - ולא המלחמה עצמה - הייתה הגורם הפוליטי המזיק ביותר.

התמונה שפרסם טראמפ

לפני כן, הוא בירך את הדמוקרטים על ניצחונותיהם בבחירות אמצע הקדנציה, בשיחת טלפון עם רשת CBS. "המסר שלי הוא - ברכות לדמוקרטים, ואני מצפה לעבוד אתכם למען טובתה של ארצנו", אמר טראמפ, והעריך כי לא ישנה את הקבינט.

הוא התעקש כי מועמדים רפובליקנים רבים כל כך הפסידו משום שהוא עצמו לא התמודד בבחירות. "לא הייתי על פתק ההצבעה, ולא היה שום דבר שאפשר היה לעשות בנוגע לזה. אילו הייתי מתמודד, היינו מנצחים", אמר - לאחר שלאורך הקמפיין של בחירות האמצע הוא הקפיד לבקש מהרפובליקנים שוב ושוב לדמיין שהוא עצמו מופיע על הפתק, ולהצביע כאילו הם מצביעים עבורו.

טראמפ אמר כי יקבל את התוצאות. "אנחנו מצפים לעבוד איתם, כנראה נצליח להגיע להסכמות כלשהן", אמר ל"ניו יורק טיימס". לדבריו, הוא אינו מתחרט על תמיכתו במועמדים כמו הסנאטורית דרלין גרהאם, אחותו של לינדזי גרהאם שהלך לעולמו השנה. "אני רואה שדרלין הפסידה. וואו, זה מדהים. איך לדעתך לינדזי היה מצליח אילו התמודד?".

הדמוקרטים השלימו "גל כחול", כלומר ניצחון סוחף שבו השתלטו על מושבים בשורה ארוכה של מחוזות בחירה רפובליקניים, ושליטתם בשני בתי הקונגרס תאפשר להם להגביל משמעותית את צעדיו של טראמפ בשנתיים שנותרו לכהונתו, ותהפוך אותו למה שמכונה "ברווז צולע", כזה המתקשה מאוד לקדם חוקים והחלטות.

בניסיון להציל לפחות את השליטה הרפובליקנית בסנאט, מה שלא צלח בסופו של דבר, טראמפ ניהל בחודש האחרון בליץ עצרות בתקווה לשלהב את תומכיו ולהוציא אותם בהמוניהם לקלפיות. את העצרות הוא ערך בעיקר באותן מדינות שמרניות שבהן ניצח לפני שנתיים ברוב עצום, בעדות למגננה שבה נמצאת מפלגתו, ומסר מרכזי שאותו ניסה להעביר הוא אזהרה מהשתלטות של "השמאל הקיצוני" על כל מוקדי השלטון בוושינגטון כעת וב-2028, באופן שיאפשר לטענתו לדמוקרטים לבצר את שלטונם לדורות הבאים באמצעות מינויי שופטים חדשים לבית המשפט העליון והעלאת מעמדן של וושינגטון הבירה ופורטו ריקו למדינות אמריקניות (מהלך שיעניק לדמוקרטים יתרון בסנאט).