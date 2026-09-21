גבר בן 31 נהרג לאחר שהתהפך עם משאית ביישוב בועיינה-נוג'ידאת שבגליל התחתון, וגבר בן 45 נהרג בתאונת אופנוע ליד ענתות שבאזור ירושלים. ממד"א נמסר כי בסך הכול נפגעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ 46 בני אדם, בהם שני ההרוגים. גבר כבן 50 נפצע באורח אנוש וסובל מחבלת ראש, אישה בת 37 נפצעה קשה בגפיה, שלושה נפצעו בינוני ו-39 באורח קל.

גבר בן 31 נהרג לאחר שהתהפך עם משאית ביישוב בועיינה-נוג'ידאת שבגליל התחתון, וגבר בן 45 נהרג בתאונת אופנוע ליד ענתות שבאזור ירושלים. ממד"א נמסר כי בסך הכול נפגעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ 46 בני אדם, בהם שני ההרוגים. גבר כבן 50 נפצע באורח אנוש וסובל מחבלת ראש, אישה בת 37 נפצעה קשה בגפיה, שלושה נפצעו בינוני ו-39 באורח קל.

רצח ותאונות קטלניות במהלך יום הכיפורים: גבר בן 31 נהרג לאחר שהתהפך עם משאית ביישוב בועיינה-נוג'ידאת שבגליל התחתון, וגבר בן 45 נהרג בתאונת אופנוע ליד ענתות שבאזור ירושלים. ממד"א נמסר כי בסך הכול נפגעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ 46 בני אדם, בהם שני ההרוגים. גבר כבן 50 נפצע באורח אנוש וסובל מחבלת ראש, אישה בת 37 נפצעה קשה בגפיה, שלושה נפצעו בינוני ו-39 באורח קל.