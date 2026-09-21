רצח ותאונות קטלניות במהלך יום הכיפורים: גבר בן 31 נהרג לאחר שהתהפך עם משאית ביישוב בועיינה-נוג'ידאת שבגליל התחתון, וגבר בן 45 נהרג בתאונת אופנוע ליד ענתות שבאזור ירושלים. ממד"א נמסר כי בסך הכול נפגעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ 46 בני אדם, בהם שני ההרוגים. גבר כבן 50 נפצע באורח אנוש וסובל מחבלת ראש, אישה בת 37 נפצעה קשה בגפיה, שלושה נפצעו בינוני ו-39 באורח קל.
כמו כן, באירועי אלימות ברחבי הארץ נפגעו 40 בני אדם במהלך יום הכיפורים. גבר כבן 40 נרצח באום אל-פחם, גבר בן 33 נפצע קשה מדקירה או מפציעה חודרת בבאר שבע, חמישה בני אדם נפצעו באורח בינוני ו-33 באורח קל.
לפי סיכום הפעילות של מגן דוד אדום, צוותי הארגון הוזנקו במהלך יום הכיפורים להעניק טיפול רפואי ל-3,322 בני אדם ברחבי הארץ, ו-2,268 מהם פונו להמשך טיפול בבתי החולים. 368 בני אדם התעלפו, התייבשו או חשו ברע בעקבות הצום. 299 בני אדם נוספים נזקקו לטיפול רפואי בעקבות פציעות מרכיבה על אופניים, גלגיליות, קורקינטים וסקייטבורד. תשעה מהם נפצעו באורח בינוני ו-290 באורח קל.
צוותי מד״א הוזעקו במהלך הצום גם להעביר 155 יולדות לבתי החולים. חמש מהן ילדו בסיוע צוותי מד"א עוד לפני ההגעה לבית החולים: בבני ברק, בירושלים ובחשמונאים נולדו בנים, ובאשדוד וביבנאל נולדו בנות. שירותי הדם של מד״א סיפקו במהלך יום הכיפורים 152 מנות ומרכיבי דם לבתי החולים ברחבי הארץ.