עם זאת, בניגוד למבצע הישראלי בלבנון, נראה שזה האוקראיני הצליח הרבה פחות. על פי הודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB), אנשי מודיעין רוסים הצליחו לשים יד על המשלוח הממולכד עוד בטרם הגיע ליעדו. גורמים אוקראיניים רשמיים טרם התייחסו לנושא.
על פי ההודעה הרוסית, המודיעין האוקראיני הטמין פצצות בתוך משקפיים עבור מפעילי רחפנים (משקפי FPV) שמאפשרים למפעיל הרחפן לראות את השידור החי מהמצלמה של כלי הטיס בזמן אמת. על פי ההערכה הרוסית, כדי להחדיר את המשלוח הממולכד לשימוש בצבא רוסיה, יצרו סוכני מודיעין אוקראיניים שהתחזו לפטריוטים רוסים עם ארגוני סיוע שונים בתוך רוסיה - והציעו להעביר סיוע לחיילים בחזית. לצורך יצירת הקשר השתמשו הסוכנים האוקראינים באפליקציית טלגרם ואמרו כי הם מעוניינים לבצע את התרומה לצבא רוסיה באופן אנונימי.
מתנדבת בארגון רוסי שמסייע לצבא רוסיה הודתה בשיחה עם ה"דיילי מייל" הבריטי כי המשקפיים הממולכדים אכן הגיעו לחיילים בחזית, אך לא ידוע לה האם מי ממפעילי הרחפנים נפגע כתוצאה מכך. לדבריה: "אנחנו מתנדבים ולא באמת מכירים את הפרטים הטכניים של הציוד הזה. פשוט קיבלנו את הסיוע והעברנו אותו לחבר'ה בחזית".
מתנדבת אחרת סיפרה כי הסכימה להעביר את המשקפיים לחיילים הרוסים לאחר שאישה שהציגה את עצמה רק בשם הפרטי "דריה" הציעה לה אותם. לדברי אותה מתנדבת: "כשהגעתי לאסוף את החבילה, ניגשו אליי אנשי FSB והודיעו לי שבתוך המשקפיים הוטמן מטען חבלה, שנועד לפגוע בחיי, או באנשים שאליהם התכוונו להעביר את הציוד."
על פי הגרסה שהציג ה-FSB, רוסיה חשפה את המבצע האוקראיני בשל ערנות של חייל במחוז וולגוגרד שקיבל שני זוגות של משקפי FPV ממתנדב. החייל שחשד כי משהו אינו תקין, העביר את המשקפיים לבדיקה של מומחי חבלה שקבעו באופן חד משמעי כי מאווררי הקירור בתוך המשקפיים הוחלפו במטעני חבלה מאולתרים. בעקבות זאת, נתפסו משלוחים דומים שנשלחו באמצעות שירות הדואר הרוסי במספר מחוזות נוספים. הרשויות ברוסיה פתחו תיק פלילי בגין מה שכונה "הכנה לביצוע פעולת טרור", וכן בגין "ייצור והעברה בלתי חוקיים של חומרי נפץ". במקביל מתנהל מצוד אחר החשודים במעורבות במבצע.
בדיווח של ה"דיילי מייל" בנושא צוין כי המבצע האוקראיני "מזכיר את האירועים שהתרחשו ב-17 וב-18 בספטמבר 2024, אז התפוצצו בו-זמנית אלפי ביפרים ומאות מכשירי קשר שנועדו לשימוש של חיזבאללה".
על פי שירותי הביטחון של רוסיה, זו אינה הפעם הראשונה שבה האוקראינים יוזמים מבצע מסוג זה. על פי ה-FSB בחודש יולי האחרון סוכל ניסיון אוקראיני לשגר כמה משלוחים של פצצות שהוסוו כערכות מתנה של בשמים. לטענת מוסקבה, המשלוחים היו מיועדים לאנשי צבא ולעובדי התעשיות הביטחוניות של רוסיה. במסגרת החקירה נעצר צעיר בן 23 בחשד שגויס לצורך המשימה על ידי שירותי הביטחון של אוקראינה.