על פי הגרסה שהציג ה-FSB, רוסיה חשפה את המבצע האוקראיני בשל ערנות של חייל במחוז וולגוגרד שקיבל שני זוגות של משקפי FPV ממתנדב. החייל שחשד כי משהו אינו תקין, העביר את המשקפיים לבדיקה של מומחי חבלה שקבעו באופן חד משמעי כי מאווררי הקירור בתוך המשקפיים הוחלפו במטעני חבלה מאולתרים

. בעקבות זאת, נתפסו משלוחים דומים שנשלחו באמצעות שירות הדואר הרוסי במספר מחוזות נוספים. הרשויות ברוסיה פתחו תיק פלילי בגין מה שכונה "הכנה לביצוע פעולת טרור", וכן בגין "ייצור והעברה בלתי חוקיים של חומרי נפץ". במקביל מתנהל מצוד אחר החשודים במעורבות במבצע.