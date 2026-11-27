סייעת מאום אל פחם נעצרה בחשד לתקיפה פעוטות במעון בחריש. שוטרי תחנת עירון פתחו בחקירה בעקבות חשד לתקיפת פעוטות במסגרת חינוכית בעיר על-ידי סייעת שעבדה במקום, ובודקים סרטונים מהימים האחרונים במעון.
במסגרת החקירה עצרו השוטרים את החשודה, והיא הועברה לחקירה בתחנת המשטרה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה בבית המשפט - והוא הוארך עד ליום שלישי הקרוב.
מעיריית חריש נמסר: "עיריית חריש מגנה בשאט נפש ובחומרה רבה כל חשד לפגיעה או להתעללות בפעוטות חסרי ישע. מדובר בחשדות חמורים ומטלטלים, ואם יתבררו כנכונים, יש למצות את הדין עם המעורבים במלוא חומרת החוק. המעון המדובר מופעל על ידי זכיין חיצוני שזכה במכרז, והעובדת החשודה אינה עובדת עירייה.
"פגיעה בילדים היא קו אדום שאסור לחצות, ואין לה שום הצדקה או סלחנות. אנו מצפים ממשטרת ישראל למצות את החקירה במהירות ובנחישות, ומכל הגורמים הרלוונטיים לפעול להבטחת שלומם, ביטחונם ורווחתם של הפעוטות. עיריית חריש רואה את ביטחון הילדים כערך עליון ותפעל מול הגורמים המוסמכים ככל שיידרש".
בתוך כך, בית משפט השלום באשקלון הורה אתמול לשחרר למעצר בית את שלוש המטפלות שנעצרו בחשד להתעללות ואלימות בפעוטות. ל-ynet נודע כי הן שוחררו בתנאים מגבילים ולמעצר בית של חמישה ימים.
ביום ראשון השבוע נעצרה מטפלת מרעננה בחשד לתקיפת קטין הגורמת חבלה ותקיפת סתם של קטין. בשני היא שוחררה בתנאים מגבילים והוטל עליה איסור העסקה עם קטינים ל-30 ימים, איסור יצירת קשר עם ההורים המעורבים בתיק ל-90 ימים וכן הבטחה להתייצבות לחקירה לפי דרישה. בית משפט השלום בפתח תקווה אסר על פרסום שמה ושם הגן.