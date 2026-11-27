במסגרת החקירה עצרו השוטרים את החשודה, והיא הועברה לחקירה בתחנת המשטרה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה בבית המשפט - והוא הוארך עד ליום שלישי הקרוב.

במסגרת החקירה עצרו השוטרים את החשודה, והיא הועברה לחקירה בתחנת המשטרה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה בבית המשפט - והוא הוארך עד ליום שלישי הקרוב.

במסגרת החקירה עצרו השוטרים את החשודה, והיא הועברה לחקירה בתחנת המשטרה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה בבית המשפט - והוא הוארך עד ליום שלישי הקרוב.

מעיריית חריש נמסר: "עיריית חריש מגנה בשאט נפש ובחומרה רבה כל חשד לפגיעה או להתעללות בפעוטות חסרי ישע. מדובר בחשדות חמורים ומטלטלים, ואם יתבררו כנכונים, יש למצות את הדין עם המעורבים במלוא חומרת החוק. המעון המדובר מופעל על ידי זכיין חיצוני שזכה במכרז, והעובדת החשודה אינה עובדת עירייה.

מעיריית חריש נמסר: "עיריית חריש מגנה בשאט נפש ובחומרה רבה כל חשד לפגיעה או להתעללות בפעוטות חסרי ישע. מדובר בחשדות חמורים ומטלטלים, ואם יתבררו כנכונים, יש למצות את הדין עם המעורבים במלוא חומרת החוק. המעון המדובר מופעל על ידי זכיין חיצוני שזכה במכרז, והעובדת החשודה אינה עובדת עירייה.

מעיריית חריש נמסר: "עיריית חריש מגנה בשאט נפש ובחומרה רבה כל חשד לפגיעה או להתעללות בפעוטות חסרי ישע. מדובר בחשדות חמורים ומטלטלים, ואם יתבררו כנכונים, יש למצות את הדין עם המעורבים במלוא חומרת החוק. המעון המדובר מופעל על ידי זכיין חיצוני שזכה במכרז, והעובדת החשודה אינה עובדת עירייה.