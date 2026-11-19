צעיר ישראלי בן 26 התמוטט ומת בבוקר בטרק האנאפורנה בנפאל, אחרי שנחשף לגז במהלך מקלחת. בטרק קיימת חשיפה לגז במקלחת, עקב השימוש במחממי מים הפועלים על גז. במקרים רבים המערכות אינן מאווררות, וכשאדם מתקלח הוא עלול לאבד הכרה. בית חב"ד בנפאל שלח אזהרה למטיילים הישראלים בנפאל בעקבות המקרה: "בשנים האחרונות, כמעט בכל עונת טיולים, אנחנו נתקלים במקרים של מטיילים שהתעלפו בעקבות חשיפה לגז במקלחות בבתי הארחה. מדי ערב, בהדרכת המטיילים בבית חב"ד, אנחנו מקדישים זמן מיוחד לאזהרה מפני הסכנה הזאת. מסבירים, מדגישים ומבקשים מכולם להקפיד על כללי הבטיחות".