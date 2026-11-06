במשטרה פרסמו את תיאורה: עיניים בהירות, שיער שחור, מבנה גוף רזה. הם כתבו כי כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לפנות למוקד 100 במשטרה או לתחנת משטרת לב תל אביב בטלפון 03-5454444.

במשטרה פרסמו את תיאורה: עיניים בהירות, שיער שחור, מבנה גוף רזה. הם כתבו כי כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לפנות למוקד 100 במשטרה או לתחנת משטרת לב תל אביב בטלפון 03-5454444.

במשטרה פרסמו את תיאורה: עיניים בהירות, שיער שחור, מבנה גוף רזה. הם כתבו כי כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לפנות למוקד 100 במשטרה או לתחנת משטרת לב תל אביב בטלפון 03-5454444.