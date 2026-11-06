המשטרה פנתה לעזרת הציבור בבקשה לסייע בחיפושים אחר הנעדרת אליה אמויאל קדוש, תושבת תל אביב בת 28, שנראתה לאחרונה אתמול (חמישי) בשעות הערב סמוך לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, ומאז נעלמו עקבותיה.
במשטרה פרסמו את תיאורה: עיניים בהירות, שיער שחור, מבנה גוף רזה. הם כתבו כי כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לפנות למוקד 100 במשטרה או לתחנת משטרת לב תל אביב בטלפון 03-5454444.
קדוש, דוגמנית בעברה, נשלחה לפני כמעט עשור לעבודות שירות, לאחר שהודתה והורשעה בתקיפה בכמה אירועים, בהם של שוטר בבית החולים איכילוב, שוטר בבית החולים אברבנאל ונהג מונית בבית חולים וולפסון.
אז, בגיל 19, סיפרה לשופט כי שנתיים לפני כן, "בגיל 17, חליתי במחלה שאנשים לא מכירים, יש כאלו 150 בכל העולם. הגעתי לטיפולים בבית החולים איכילוב, צוות מדהים. יום אחד עברתי אירוע והגעתי לבית החולים עם כאבים עזים, כמו 300 טון ששמים לך על המוח, ומשם כמו כדור שלג קרו הדברים. אני מתנצלת, לעולם לא יראו אותי שוב בבית המשפט".