ערוץ הטלוויזיה הצרפתי RMC Découverte התנצל בפומבי והסיר מכל הפלטפורמות שלו סרט תיעודי על עתיד הנשק הצרפתי, לאחר שהתברר כי הדמיית תלת-ממד ששולבה בו, שנועדה להמחיש תקיפה גרעינית עתידית, הציגה למעשה את העיר תל אביב כיעד המותקף. כך זה נראה:

קטע הווידאו שהוסר - תל אביב מופצצת באטום





הסרט התיעודי "Nouveau Rafale, drones et canons : la révolution dans l'armement français" - "'ראפאל' החדש, כטב"מים ותותחים: המהפכה בחימוש הצרפתי" - שודר ב-1 בספטמבר ועסק בדור הבא של מערכות הנשק הצרפתיות - ובהן מטוס הקרב "ראפאל" F-5 והטיל הגרעיני ההיפרסוני העתידי ASN4G, המיועד להיות משוגר מהמטוס.

הטיל, שלפי הדיווחים אמור להיות בעל עוצמה הגדולה פי 10 עד 20 מפצצת הירושימה, ולהגיע לטווח שעולה על 1,000 ק"מ, טרם קיים בפועל: לפי דיווח באתר Brussels Signal, גוף הרכש הצרפתי (DGA) הזמין את פיתוחו בתחילת יוני כדי להכניסו לשירות החל מסביבות 2035, וכדי להמחיש את יכולת הנשק, נעשה שימוש בהדמיית תלת-ממד שבה מטוס קרב משגר טיל לעבר עיר חוף, ולאחריו נראה ענן פטרייה גרעיני מעליה.

לפי "ליברסיון", החוקרת הצרפתית אלואיז פאייה, המתמחה בנושאי גרעין במכון הצרפתי ליחסים בינלאומיים (IFRI), זיהתה שהעיר המוצגת בהדמיה אינה עיר בדיונית אלא תל אביב, והפנתה את תשומת לב הערוץ לכך. חברת הפקה עצמאית בבעלות יהודית שעסקה בהפקת הסרט לקחה את הוידאו של הפיצוץ ממשחק מחשב, ככל הנראה שלא במתכוון.

הדמיה של מטוס ה"ראפאל" החדש, מתוך הסרט

ב-18 בספטמבר פרסם RMC Découverte הודעה ברשת X ולא באתרו הרשמי ובה מסר כי הוא "מסיר באופן מיידי את הסרט התיעודי מכל פלטפורמותיו" ו"משעה כל שידור נוסף שלו". הערוץ אישר במפורש כי ההדמיה "משתמשת בתמונה של תל אביב" בישראל, ולא בעיר בדיונית, והביע "התנצלות כנה" בפני הצופים.

לדברי הערוץ, הקטע "הגיע ממאגר תמונות מקצועי, שזיהה וקטלג אותו באופן שגוי". הערוץ הוסיף כי בכוונתו לשקול "כל הליך משפטי מתאים כנגד האחראים לטעות", וכי גרסה מתוקנת של הסרט, ללא הקטע השנוי במחלוקת, תפורסם בהמשך.

מדובר בהתנצלות שנמסרה כ-17 יום לאחר השידור המקורי, שנצפה על פי נתונים שפורסמו בצרפת בידי כ־241 אלף צופים. שגריר ישראל בצרפת, יהושע (יוש) זרקא, הוא שהעלה את הפרשה לכותרות כאשר שיתף את הקטע ברשת X בציינו כי מדובר ב"הדגמה מונפשת של תקיפה גרעינית צרפתית על תל אביב", תוך שהוא מציין גם כי עוצמת הפיצוץ המוצגת נמוכה משמעותית מהעוצמה המיוחסת לטיל ASN4G. עם זאת, להערכתו לא הייתה כוונת זדון בשימוש בהדמיה של תל אביב.