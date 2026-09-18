עדי ראייה לדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה (17) בחניית מתחם מול החוף וילג' בחדרה סיפרו כי לאירוע קדם עימות בין נהג הרכב לבין המתפללים באירוע סליחות. לפי העדים, המתפללים זעמו על כך שהנהג פורק סחורה בזמן התפילה, שהתקיימה בחניון. הנהג, לפי העדויות, אמר לנערים כי הוא חייב לפרוק את הסחורה מהרכב, אך לא הצליח לשכנע אותם להניח לו. בשלב מסוים החלה מהומה של ממש סביב הרכב המסחרי, וכשהוא החל לנהוג כדי לברוח מהמקום הוא פגע במהירות בעמיחי. לאחר מכן המשיך בנסיעה, תוך שהוא נפצע באורח קל מירי שנפתח לעברו מצד איש כיתת כוננות.