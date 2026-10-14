גבר בן 29 נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בתאונת דרכים עצמית בדרך בן צבי בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה את הנהג במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 01:57. חובשים ופרמדיקים ביצעו פעולות החייאה בנהג שהתנגש בצד הדרך, והוא פונה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים.
הפרמדיק אריאל ווסרשטיין וחובש רפואת חירום ביחידת האופנועים גל סלהוב סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הנהג שהיה לכוד ברכב. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה".
שוטרי תחנת יפו ובוחני התנועה של מרחב איילון הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ופתחו כאמור בחקירת נסיבות התאונה.