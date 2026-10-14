גבר בן 29 נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בתאונת דרכים עצמית בדרך בן צבי בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה את הנהג במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

גבר בן 29 נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בתאונת דרכים עצמית בדרך בן צבי בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה את הנהג במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

גבר בן 29 נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בתאונת דרכים עצמית בדרך בן צבי בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה את הנהג במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 01:57. חובשים ופרמדיקים ביצעו פעולות החייאה בנהג שהתנגש בצד הדרך, והוא פונה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 01:57. חובשים ופרמדיקים ביצעו פעולות החייאה בנהג שהתנגש בצד הדרך, והוא פונה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 01:57. חובשים ופרמדיקים ביצעו פעולות החייאה בנהג שהתנגש בצד הדרך, והוא פונה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים.